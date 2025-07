Tras el rechazo a la eliminación de la feria judicial en San Juan, García Nieto habla de "otras medidas"

Este lunes 7 de julio arranca la feria judicial como se conocen a las vacaciones en tribunales y no se dará la tan mentada idea de la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto , de eliminar este receso que se da históricamente. La actual conductora del máximo tribunal provincial recibió un fuerte cuestionamiento a sus intenciones, que planteó allá por principios de marzo. Ahora se mostró optimista con lograr algunos cambios en el funcionamiento de la Justicia pero no tocando el descanso tribunalicio. "Si no hay consenso, no se implementa, pero tampoco van a encontrar en mí el bajar los brazos. Pero no por esa idea, sino a ver, pensemos otras", dijo la cortista a TIEMPO DE SAN JUAN. Esas medidas no están definidas todavía.

Es que el Foro de Abogados, que preside Franco Montes, salió en asamblea a rechazar la propuesta de García Nieto, "La feria judicial no es un privilegio ni una licencia para vacacionar. Es una herramienta clave para que el aparato judicial se ponga al día con el cúmulo de causas que se acumulan durante el año", argumentó el letrado en una presentación en la Legislatura local. "Eliminarla no solo no va a resolver los problemas de lentitud judicial, sino que los va a agravar", agregó.

El gremio Unión Judicial también se mostró en esos momentos a la defensiva de que no se toquen los derechos adquiridos de los trabajadores.

En los altos mandos de la Justicia sanjuanina, apenas asomó la idea de García Nieto, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, que varias veces se ha mostrado a favor de que el Poder Judicial trabaje más, celebró la idea de la cortista. "Conceptualmente no hay duda alguna de que hay que revisar viejos conceptos como el de la feria judicial, que supone la casi paralización del servicio de justicia, lo que no se corresponde con los nuevos paradigmas", dijo en ese entonces.

Pero entre los ministros de la Corte hubo diferencias de criterio. Al menos, plantearon rápida y públicamente sus dudas dos de ellos. “El hecho de no tener un descanso asegurado, que es lo que están planteando los abogados, por ahí se complica un poco”, sostuvo oportunamente Juan José Victoria. A la par, Guillermo De Sanctis analizó que “el sector más difícil o crítico puede ser el de los profesionales de la abogacía porque no tienen una patronal a quien pedirle su derecho constitucional y humano al descanso”.

Tras todo este revuelo, TIEMPO DE SAN JUAN consultó -ahora que se viene efectivamente la feria- a la presidenta de la Corte sobre qué idea tiene luego de este escenario desfavorable para su propuesta. "Eso es lo que estamos viendo, qué medidas podemos tomar internamente del Poder Judicial que nos implica poder reforzar la prestación del sistema de justicia", sin dar más detalle.

Dejó claro que "en los términos que habíamos planteado (la eliminación de) la Feria Judicial no lo vamos a volver a plantear, no. Que era para enero, no se vuelve a plantear. Lo que estamos pensando dentro de la Corte de Justicia es ver qué cuestiones internas de la Corte de Justicia que no tienen que ver con eliminación de feria, se pueden implementar para dar estos pasitos que nosotros entendemos que tenemos que hacer".

García Nieto negó que haya habido desacuerdo con sus pares de la Corte. "No, no era un desacuerdo. Lo que pasa es que había ciertas condiciones que debían ser cumplidas", argumentó.

Tampoco se sintió ofendida. "Cuando uno propone, como fue con la feria, la propuesta de 'repensemos el servicio de justicia', si hay algo que jamás van a escuchar de mí es 'voy a hacer, voy a implementar', jamás. Es 'propongo que repensemos estos puntos'. Si del resultado del repensar no se da, es parte de la respuesta. Creo que en el tiempo que llevo en la Corte de Justicia y en las dos presidencias, desde la segunda presidencia, de mi parte, nunca he implementado algo sin el acuerdo y sin haber hecho todo el trabajo previo del consenso", remarcó.

Para la cortista "esto no pasa porque yo quiera o no quiera, me guste o no me guste. Tenemos la obligación de prestar un servicio de justicia. Nuestro servicio público tiene que estar prestado en condiciones con vistas al ciudadano. Si no puede ser este modo, tiene que ser otro. Pero tenemos que ir permanentemente por una mejora", dijo.

Arranca la feria

La Corte de Justicia de San Juan definió días atrás mediante el Acuerdo de Superintendencia N° 61/2025 que la feria judicial de invierno se extenderá del 7 al 21 de julio, incluyendo todos los días hábiles dentro de ese período.

Durante esas dos semanas, el Poder Judicial funcionará con una modalidad reducida. Los órganos de turno, tanto judiciales como administrativos, prestarán servicios esenciales en horario de 8.30 a 12.30 horas, únicamente los días hábiles. La medida alcanza a los organismos de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial. En tanto, el Registro General Inmobiliario atenderá al público entre las 8.30 y las 12.00 horas.