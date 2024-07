Tras el fuerte cruce entre Yolanda Agüero y el Payaso Lunarcito, cómo sigue la disputa que puede llegar a la Justicia

Video Yolanda Agüero Vs. el payaso Lunarcito: la pelea de dos dirigentes libertarios terminó en la Comisaría

Dos días después pareciera que las aguas están calmas, pero no sería así. Desde el entorno de la ex candidata a gobernadora por San Juan, Agüero se estaría asesorando para tomar las medidas judiciales y denunciar a Paz por injurias y calumnias. Incluso adelantaron que la denuncia propiamente dicha se formalizaría en los próximos días, ya que decisión es “indeclinable”.

Eso no sería todo. La denuncia no solo sería contra el Payaso Lunarcito, sino también contra otras personas reconocidas del ambiente libertario que se encuentran por fuera de la estructura de La Libertad Avanza en San Juan, pero no precisaron sus nombres.

El cruce entre Paz y Agüero tuvo fuerte repercusión mediática. Mientras Agüero con los ojos llenos de lágrimas comentaba ante los medios presentes en el hotel diversas situaciones, desde atrás Paz le señalaba que le había sustraído el celular.

Posterior a esa situación, ambos terminaron en la Comisaría 28 donde los efectivos corroboraron que la presidenta del Partido Libertario no tenía en su poder el celular de Paz. Si bien era cierto que lo tenía, lo dejó en el estacionamiento donde habían tenido el altercado antes de ser trasladada a la dependencia policial, por lo que ambos se retiraron de la dependencia policial en un clima donde reinaba el malestar.

Cabe destacar que el lunes 8 de julio inicia la Feria Judicial, pero eso no sería un impedimento para que Yolanda Agüero avance en la denuncia.