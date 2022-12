Tras el choque, el presidente de la Corte le echó la culpa a la cuneta sin cordón

Juan José Victoria habló en rueda de prensa y, consultado por Canal 13 por el choque que tuvo, manifestó: "La verdad que fue lo que le pueda pasar a cualquiera. Muy enojado ahí por una acequia sin cordón, fue una mala maniobra y nada más, pero no pasó de eso". Así, hizo referencia a un lugar que todavía se desconoce ya que no hubo acta policial del siniestro.

Asimismo, la máxima autoridad del Poder Judicial de San Juan señaló que las repercusiones que el siniestro tuvo en los medios de comunicación afectaron a su esposa (Gabriela Sánchez), quien se llevó la peor parte puesto que debió ser intervenida quirúrgicamente.

"Mi mujer es una persona sensible y todo esto, naturalmente no le ha hecho bien y, mientras más se revolvía el tema, más mal le hacía; aún lo está un poco, así que mucho no he querido hablar de esta situación", detalló el funcionario judicial de alto rango de cuyo accidente vial poco se supo; de hecho hasta el momento se desconoce dónde sucedió.

En ese sentido, aunque sin ser explícito, Victoria advirtió que lo que pasó fue en el plano de su intimidad. "Una maniobra desgraciada y un accidente que nada tuvo que ver con lo público, mi auto particular, mi esposa y yo", expresó al mismo tiempo que reflexionó: "La verdad que una lástima lo que pasó. Estamos enfocados en que termine su rehabilitación y pueda volver a trabajar. Ella tuvo que ser operada ese mismo día domingo, ya está muy bien, sin ningún inconveniente, todo ha sido un éxito".

Sobre lo acontecido, detalló que junto a su pareja habían estado en un partido de hockey y luego reunidos con unos amigos, por lo que confirmó que el choque sucedió cerca de la 1.30 de la mañana. "Gente de ahí, muy solidaria, llamó por teléfono de forma inmediata a la ambulancia y en dos minutos estaba ahí, muy bueno el servicio. Ella lloraba (por su esposa) y me decía que la acompañara. La acompañé al Hospital Rawson y estuve con ella hasta las 11 de la mañana que se la llevaron para realizarle la intervención", sostuvo.

Finalmente, Victoria agradeció que la cosa no pasó a mayores y cerró: "Gracias a Dios estamos bien, estamos contenidos por nuestro hijos, todo va marchando bien".