Todas las alternativas sobre qué pasará en la reunión de Uñac con el Consejo Justicialista

Según datos obtenidos por la Cámara Nacional Electoral durante el segundo semestre del 2023, el Partido Justicialista sanjuanino tiene 49.532 afiliados. Ese cifra lo convierte en el partido más grande de la provincia. Además, tuvo la hegemonía del Gobierno provincial durante 20 años, desde 2003 hasta 2023, cuando ganó el actual gobernador Marcelo Orrego, de Cambia San Juan, la terminal local de Juntos por el Cambio.

Es un partido que reviste fortaleza, pero que está fragmentado en dos grandes partes: el sector que responde al senador nacional Sergio Uñac y el sector que responde al tres veces gobernador José Luis Gioja. Las fuentes coincidieron que hay muchos más actores en el juego del justicialismo, pero ahora hay protagonismo de los representantes del uñaquismo y giojismo "que están en todas las Juntas Departamentales".

La historia de la fractura en el peronismo sanjuanino contemporáneo es larga. Arrancó en el 2016. Uñac, entonces mandatario provincial, desconoció alguna paternidad política de Gioja. Tomó íntegramente las riendas del gobierno y buscó una impronta propia. En ese momento, de acuerdo a quien relate los hechos, hubo un proceso de apartamiento de militantes del giojismo, tanto de la gestión como de la vida partidaria.

Por eso, en marzo del 2020 sucedieron las primeras elecciones internas después de mucho tiempo -durante los tres mandatos de Gioja no las hubo- y el resultado fue apabullante a favor de Uñac. En términos cordobeses, el peronismo sanjuanino cumplió con las proporciones del fernet con cola: 70/30.

Luego las tensiones se mantuvieron. La sanción de Ley de Lemas y el desdoblamiento de las elecciones del 2023 generó mayor zozobra en el giojismo. Si bien el peronismo -bajo el sello de San Juan por Todos- compitió todo junto en un lema, tanto Uñac -Vamos San Juan- como Gioja -San Juan Vuelve- presentaron listas. Ambos candidatos a gobernador. Después la Corte Suprema de Justicia decidió suspender elecciones e inhabilitar a Sergio Uñac, que puso como aspirante a la Gobernación a su hermano, el exsenador Rubén Uñac.

Cada comicio tuvo resultados dispares entre sí. Cada vez que fueron a las urnas, el justicialismo se topó con distintos porcentajes y ganadores. El quid de la cuestión actual reside en la interpretación que prime sobre la evaluación de esos datos. "Las urnas repartieron el poder de una manera diferente a la interna del 2020", coincidieron fuentes de las dos facciones.

Es simple: una mirada global de las elecciones en el 2023 da como ganador a los intendentes y diputados referenciados en Uñac el 14 de mayo. Eso generó un esquema de poder municipal y legislativo afín al uñaquismo. Pero después, en el choque por la Gobernación, el 2 de junio, Gioja aplastó al familiar de Uñac. Unos 116.000 votos frente a unos magros 73.000. De todas formas no alcanzó y el peronismo perdió el control de San Juan. El sector que hoy comanda el tres veces gobernador hay una sentencia que repiten: "No nos olvidemos que bajo esta conducción se perdió la Provincia".

Mientras que para el giojismo todo lo demás es anecdótico, para el uñaquismo hubo una elección más. Sergio Uñac y Jorge Chica ganaron sus respectivas bancas en el Senado y Diputados en las generales del 22 de octubre. Ese resultado les es suficiente para decir que "Uñac no perdió en ningún momento" en un escenario sumamente contrafáctico. Lo cierto es que hay un exgobernador que actualmente ocupa un cargo y otro que no. Así lo plantearon las fuentes de jerarquía del sector de Uñac.

Con todo, la idea que prima en la cabeza de los operadores del Partido Justicialista es la unidad. Aunque parezca complicado, los dos espacios coincidieron en "que no corra más sangre". Incluso mencionaron a un aliado, el Partido Bloquista, como un mal ejemplo. Dijeron que esa interna a cielo abierto "con más titulares en los medios que otra cosa" no es sano para el contexto del país.

Ergo, en la reunión del lunes a las 20.30 en calle 25 de Mayo antes de avenida Alem, habrá una posición de unidad. Un operador deslizó una frase por lo bajo: "Unidad no es consenso. Acá vamos por la unidad". Naturalmente, el consenso cuesta más. En realidad, hay puntos de acuerdo que cimientan la relación entre sectores. Uñac y Gioja hablaron sobre el tema a través de sus voceros. Después de un año donde hubo conflictos para mostrar una foto conjunta, ahora aconteció un diálogo más fluido, aunque no menos tenso. "Quedamos en no decir demasiado a los medios", dijo una fuente, que reconoció que "todo se puede complicar en las próximas horas si no hay cuidado". También están quienes pidieron tiempo "hasta el lunes al mediodía" para tener un "panorama más completo".

Uñac presidirá la reunión del Consejo Provincial Justicialista tras varias reuniones con la tropa propia. Principalmente con los intendentes. Pueden suceder varias cosas. Puede poner fecha para las elecciones. En tal caso, las fuentes estimaron que votarán durante la primera quincena de marzo. Otros dijeron que será el 10 de junio. Si hay fecha, habrá debate inmediato sobre la estructura de conducción. En el giojismo quieren una "conducción colegiada". En otras palabras, un triunvirato que contenga a todos los sectores posibles. El uñaquismo no está convencido, pero no descartan un esquema diferente para repartir el poder entre sectores y sumar a los intendentes.

Hay una alternativa más. Está atada al contexto nacional y en etapa de análisis. "No es un buen mensaje una pelea interna", dijeron. Es un planteo que había hecho el diputado nacional Walberto Allende meses atrás. En ese momento no cuajó. Ni a Gioja ni a Uñac les interesaba dilatar definiciones partidarias. Pero en las últimas horas surgió la posibilidad de una prórroga de mandatos que esté vinculada a las elecciones del Partido Justicialista nacional, donde buscan al sucesor de Alberto Fernández. "Qué haya procesos paralelos", comentaron.

No obstante, es la alternativa con más condicionamientos. Sobre todo porque el giojismo no quiere la continuidad de Uñac. Entonces, pidió que "haya un proceso de diálogo para el ordenamiento partidario". En una palabra, "qué no sigan los mismos de siempre". Para eso, propusieron la creación de una Comisión de Acción Política con ambos bandos adentro. Ese nuevo órgano sería una prenda de unidad. Incluso habría grupos que visiten las Juntas Departamentales y hagan un análisis sobre los candidatos más legitimados.

Un ejemplo: en 25 de Mayo se estila que el intendente sea el presidente de Junta, pero eso genera un problema porque el cacique justicialista en ese territorio es el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano, y si bien Rodolfo Jalife ocupa el Ejecutivo municipal, no necesariamente tiene el apoyo mayoritario de los afiliados.

El tema de los nombres es sensible. Este diario ya escribió todas las opciones que se barajan para un triunvirato o para una lista presidencialista. Están en boca de todos: el electo en Pocito, Fabián Aballay -como figura cercana al candidato a senador-, la reelecta en Caucete, Romina Rosas -como mujer fuerte del peronismo territorial-, y un hombre o mujer que responda a Gioja, entre los que se mencionan a los diputados provinciales Leonardo Gioja y Graciela Seva.

Hay que agregar a dos espacios. Uno hace tiempo que largó un espacio propio para disputar o sumarse a la conducción del Partido Justicialista. El chimbero Fabián Gramajo con su San Juan Te Quiero, una proyección provincial del ideario del Chimbas Te Quiero. En los últimos días, alzó la voz el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, que está distanciado de Uñac, quien supo ser su principal respaldo. El capitalino dijo que lanzará una fundación en el departamento.

Sobre cada figura hay opiniones. Gramajo no sólo tiene un proyecto provincial, sino que su esposa, la intendente de Chimbas Daniela Rodríguez, es la actual vicepresidente primera del partido. Es decir, es un puesto que no querrá perder. El matrimonio ganó nuevamente en su departamento. Son ocho años de Fabián y habrán otros cuatro de Daniela. En tanto, el uñaquismo opinó que Baistrocchi "no tiene la estructura para armar en las Juntas" menos aún ahora que "no es gobierno". Descartaron su participación, aunque desde el círculo íntimo del ex jefe comunal insistieron en que hay chances de que juegue.