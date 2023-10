Suicidio en Tribunales: la presidenta del Colegio de Magistrados le respondió al Fiscal General

La magistrada habló en Radio Sarmiento y destacó: “No podemos atribuir a los jueces la responsabilidad en estos casos. Los jueces no tenemos la culpa, actuamos de acuerdo al Código de Procedimiento”.

"No comparto lo que dijo el Fiscal General. Cada juez piensa de una forma diferente", dijo la jueza después en AM1020. "No podemos pedir que los jueces piensen lo mismo", destacó nuevamente Ana Lía Larrea.

Este cruce fue luego de las palabras que hizo el máximo exponente del MPF de San Juan en un comunicado. Eduardo Quattropani, criticó fuertemente a la Corte de Justicia y jueces por incurrir en "libertinaje procesal", que generan situaciones que atentan contra la seguridad del ciudadano común y de la comunidad judicial.

Quattopani en parte de su mensaje dice: “hay que ser realistas, el peligro que se corre en el Poder Judicial ha sido y es creado por algunos jueces que deciden que gente 'jugada' por estar condenada esté en libertad. No otra cosa se da cuando, después de una sentencia a 5, 8 o 12 años de prisión, deciden que deben seguir en libertad con el pretexto de que la sentencia no está firme. Lo que digo no son ejemplos dados al pasar, son casos concretos, reales; ellos andan entre nosotros por decisiones que, más que garantistas, se inscriben en el libertinaje procesal".

Tras un extenso comunicado, finalizó diciendo: "como Fiscal General no me voy a permitir ir al velorio de un fiscal o de un juez, habiendo sido cómplice silencioso de jueces que, en el anonimato y en silencio, crean un peligro real y evitable a la sociedad".