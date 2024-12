Sin Impuesto PAIS, ¿qué pasará con el precio de los autos?

Desde este lunes, el impuesto PAIS oficialmente dejó de existir, por lo cual existe la natural expectativa de una baja de precios en los autos cero kilómetro a partir de enero. Sin embargo, es posible que el resultado no sea el esperado por los usuarios cuando vayan a una concesionaria de autos.

Hay dos razones esenciales. La primera es que buena parte de las marcas ya bajaron sus precios en diciembre . La segunda es que el impacto del impuesto no es igual en todos los autos; el principal efecto debería verse en los importados, pero tampoco en esos casos el impacto de la quita del tributo es lineal.

En los autos nacionales, el impacto podría oscilar entre el 40% y el 70%, dependiendo de cada marca y modelo, y la integración de partes locales que tengan. En los netamente importados, tampoco se puede trasladar la quita del 7,5% nominalmente por el efecto de al menos dos variables: la inflación mensual y la microdevaluación mensual conocida como crawling peg, que es del 2% por mes.

Por ese motivo, en diciembre se vieron bajas de precio que fueron del 3% y 4% en modelos importados y del 0,5% al 1,5% en la mayoría de los productos nacionales.

“No tenemos definida nuestra política de precios para enero todavía, pero existe la idea de aplicar alguna baja de precios en determinados modelos”, explicaron desde una de las terminales que no bajó los precios en diciembre.

“No podemos adelantar qué haremos con la lista de precios de enero, pero es posible que nuevamente no haya aumentos. Baja de precios no parece que podamos aplicar”, fue la breve respuesta de otra de las marcas en la misma situación.

Los autos completos que entran a Argentina como importados, tenían mayor impacto del impuesto PAIS, pero algunas marcas, como Hyundai, no lo pagaba por operar por fuera del dólar oficial del MULC

Por qué bajaron los precios en diciembre

El impuesto PAIS se aplicaba sobre los pagos de importaciones y no sobre las importaciones en sí mismas. Durante los primeros ocho meses de 2024 fue del 17,5% y desde septiembre bajó al 7,5%. Se aplicaba a todas operaciones de importación, tanto sean insumos y autopartes o autos completos terminados (CBU).

El modo de cobrarlas era adelantando el 95% al momento de recibir la mercadería, y el 5% restante se liquidaba cuando se hacía el pago al exterior de esas mercaderías. Como el impuesto quedaría eliminado el 23 de diciembre, el Gobierno decidió no cobrar más ese anticipo del 95% desde el 26 de noviembre, lo que permitió que los autos que se importaron en diciembre estuvieran “limpios” del impuesto PAIS.

“Sin ese anticipo y sin el impuesto al momento de pagar al exterior, pudimos reflejar en baja de precios desde diciembre”, comentaron desde una terminal automotriz que aplicó una reducción de precios a comienzos de este mes.

Las marcas que bajaron sus valores en diciembre fueron Toyota, Ford y Stellantis para Peugeot, Fiat y Jeep. Los que no lo hicieron, pero tampoco aumentaron, fueron General Motors, Volkswagen y Renault. En otro escenario quedó Nissan, que subió los importados y bajó su producto nacional, la pick-up Frontier.

Algunas marcas hicieron efectiva la baja de precios en diciembre como Toyota, Ford y algunas marcas de Stellantis

“Es una decisión de cada compañía. Quienes bajen el precio en enero podrían usarlo para potenciar un volumen de ventas que ya será bueno porque se estima el mejor enero desde 2018, cercano a las 62.000 unidades. Pero quienes decidan no hacerlo y justificar la decisión en que no aumentaron en diciembre absorbiendo el crawling peg del 2% y la inflación, también venderán”, señaló un empresario del sector, antes de acotar que “el beneficio que tendrán los usuarios en este caso no será una baja de precio sino tener un auto 2025 al mismo precio de diciembre de 2024”.

Hubo otra razón para permitir que se pudieran bajar los precios este mes. Esa fue la progresiva reducción de los plazos de pago al exterior a través de dólares oficiales (MULC) que estableció el Gobierno, que eran de 180 días o más desde 2023, pero que la administración Milei redujo en julio a 120 días, en septiembre a 90 días, en octubre a 60 y pasó a ser de 30 días en noviembre. De este modo, no quedaban importaciones que tuvieran que pagar ese 95% del impuesto PAIS para después de diciembre, cuando el impuesto ya no exista.

“Hay casos de importaciones que se pagaron hoy, ya sin impuesto PAIS, que sin embargo pagaron ese anticipo del 95% en noviembre, por ejemplo. Nos queda un saldo a favor que no se sabe si se puede recuperar y cómo será. Pero eso es un tema de las compañías y no de los usuarios”, explicaron desde una fábrica automotriz.