Silvina Batakis "chocó" y le llovieron las críticas

La ex ministra de Economía Silvina Batakis colgó otra cuenta al rosario de la indignación de los argentinos, que ya venía bastante cargadito.

La actual titular del Banco Nación, lugar en el que recaló tras su brevísima gestión el frente de Hacienda, donde fue reemplazada por Sergio Massa, fue fotografiada y filmada en Nueva York, sentada cómodamente en un Apple Store, el de la quinta Avenida, uno de los lugares más caros de la Gran Manzana para comprar tecnología.

https://twitter.com/indignadoxd/status/1576720544468471808 El kirchnerismo esta muy furioso con la difusión de este video donde se la ve a Silvina Batakis comprando en el Apple Store. Les pido por favor que no lo compartan, ni like, no arroben, ni comenten, nada de nada por favor. pic.twitter.com/WM3RhRIm7S — INDIGNADO (@indignadoxd) October 2, 2022

Pero no es el viaje de una funcionaria nacional al extranjero lo que colmó la paciencia de los ciudadanos, sino quién, y qué dijo antes.

Cuando, al frente de Economía, implantó cepo al turismo, argumentó frente a las críticas que “todos tienen derecho a viajar”, pero que en este momento de falta de dólares "tu derecho a viajar colisiona con el de otros de trabajar".

Con la alegoría de la “colisión”, Batakis quería explicar que sin dólares no hay importación de bienes de capital, por lo tanto no hay producción, por lo tanto no hay trabajo.

Deben ser otros dólares a los que se refería, y no a los que usa ella.

Consultada su gente de prensa sobre la situación, no se esmeraron en plantear ninguna agenda cargada a nivel internacional que justifique el viaje. Y sobre la foto en el Apple store, solo respondieron: "No compró nada". Raro, sentada en el Apple Store si no iba a comprar nada.

Más tarde se filtró en varios medios que en realidad estaba haciendo la cola para comprar un Iphone de última generación.