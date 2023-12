Silvia Fuentes, a fondo: cómo conoció a Orrego, la bomba a desactivar en Educación y la revisión de contratos

El miércoles, la ministra de Educación designada por el gobernador electo Marcelo Orrego, Silvia Fuentes, participó de Off the record -el streaming de Política de Tiempo- e hizo un repaso de su carrera política. La funcionaria que asumirá el 10 de diciembre contó cómo conoció al santaluceño y cómo agilizará la cartera ministerial.

Según dijo Fuentes, a Orrego "no lo conocía. Yo vivía en Capital y él se postulaba para intendente de Santa Lucía. Me gustaba lo que planteaba, pero en ese momento trabajaba de maestra jardinera en el Colegio San Francisco de Asís y en el Instituto San Buenaventura en Barreal".

Hasta que un día "recibo un llamado de una persona que lo conocía. Me dijo que el intendente de Santa Lucía quería una entrevista conmigo". En ese momento, "me comentó su inquietud: Santa Lucía es el único departamento que tiene jardines infanto-municipales. En ese momento había 19, eran 1.200 chicos, tenía un área de cultura muy complicada y muy grande. Él sentía que eso escapaba de la realidad común de un municipio".

Por eso, "me pidió que me hiciera cargo. Así comencé en el 2011. Al otro día que asumió como intendente. Fue una gran experiencia". Así se mantuvo durante ocho años, momento en el que pasó al barro de la política: "En el área de Educación y Cultura uno hace política. En todos los eventos que había en Santa Lucía tenía que estar yo. Me propuso ser concejal. Fue un desafío más. Me tocó recorrer el departamento. Hemos trabajado mucho. Resulté electa una vez más, aunque no voy a asumir".

No ocupará la banca en el Concejo Deliberante de Santa Lucía porque quedará el frente del Ministerio de Educación. "Al principio decía soy técnica, pero a mí me gusta hacer esto, poner en práctica lo que sé al servicio de la gente. Marcelo me llamó la atención por su manera de trabajar", dijo. A la par, manifestó: "Nunca me desvinculé del ministerio".

Sobre lo que se viene, Fuentes analizó: "En educación siempre sentimos que vamos dos pasos para atrás. Hay cosas que se han hecho bien, cosas que se hicieron más o menos, otras que vamos a revisar puntualmente. El Ministerio de Educación se maneja por resoluciones que son ley. En base a las reglamentaciones que hay actualmente es como nosotros vamos a actuar. Es la forma. La gente votó esperando un cambio. Educación es un monstruo, pero no le tenemos miedo".

Ahondó en la propuesta principal de agilización: "Hay cosas que tenemos que solucionar. Estamos en el 2024 y tenemos un Ministerio de Educación que se maneja como hace 50 años atrás. Nuestra intención es achicar las resoluciones y poder agilizar. El gran problema de este Ministerio de Educación es que es burocrático. Hay mucha gente enquistada. En el Cívico hay carteles que dicen que se atiende hasta las 11.20 y tendrían que atender hasta las 13.30".

También comentó: "Hemos empezado la transición. Tuvo dos reuniones con Trincado. Fue muy amable". Sin embargo, hay una bomba que le espera en el ministerio. "Tenemos que agilizar los trámites para que los directivos puedan estar en la escuela cumpliendo la tarea pedagógica. Tenemos que revisar la hora extendida. Quedaron muchas personas en disponibilidad. Si han quedado 60 personas en disponibilidad significa que en tengo que tener 60 cargos en febrero para ofrecerle. No sé si lo tenemos. Es un tema grave. Quedan todos los pagos, desde el año 2011/2012", resumió.

Además, la futura funcionaria puso la lupa en los contratados de la actual gestión. "Vamos a revisar los nombramientos por respeto a todos los que trabajan y a todos los sanjuaninos que están esperando de nosotros esto. La gente se cansó de las obscenidades. Me da vergüenza ajena. Si son válidas o no, las vamos a corroborar", sentenció.