Siguen los coletazos por Milei y su discurso sobre Malvinas: fuerte repudio desde organizaciones de San Juan

A nivel local, desde el Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS), César Ozán dijo que está totalmente en contra de los dichos del presidente Milei. El Ceas está adherido a nivel nacional a la Federación Nacional de Veteranos de Guerra y la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra, que ya se expidió con repudio a los comentarios del libertario.

Por su parte, Andrés Gazzo desde la Agrupación 2 de Abril comentó que no prevén hacer presentaciones contra Javier Milei y que están trabajando para que la Legislatura de San Juan apruebe una ley de excepción para cinco veteranos de guerra de Malvinas.

En el caso de FACAMA, la referente de Cuyo, Iris Montaño, sostuvo que "el discurso no es para nada ingenuo, como lo quieren hacer pasar, o que está equivocado, o que no leyó antes de decirlo, que él no sabía. En política todo lo dicho es por algo. Creo que no hay equivocación en un presidente de una Nación. Lo ha dicho porque lo siente y porque está en una alineación geopolítica con las potencias coloniales. Eso se cae de maduro. Estas potencias imperialistas, hegemónicas, es totalmente antagónico con el verdadero histórico reclamo argentino por la soberanía de nuestras Islas Malvinas y el sector antártico argentino. Y ha desatado, lógico, el rechazo encendido, no solo del arco político y las asociaciones a las cuales pertenecemos, sino del pueblo, porque la causa Malvinas es una causa popular. Entonces es lógico que nos duele a todos. Es por eso que hemos salido en rechazo".

La mayoría de los integrantes en San Juan de FACAMA está en línea con el pensamiento de la Unión Federal de Familiares de Héroes Caídos en Malvinas, que publicó un comunicado respecto de los dichos de Miliei. Expresaron allí, entre otros conceptos, "el repudio a las palabras expresadas en el discurso del señor Presidente de la Nación, en el acto conmemorativo del 2 de abril. De ninguna manera, aceptamos la autodeterminación de una población que fue implantada en 1833 en nuestras Islas Malvinas, tras expulsar por la fuerza a quienes residían allí, pertenecientes a nuestra Nación".