Si no hay PASO, cómo resolverá el PJ sanjuanino quién será su candidato a diputado nacional

Todo es historia conocida. Pero el último movimiento del senador generó un repercusión en el otro accionista mayoritario del justicialismo de San Juan, el que lidera el tres veces gobernador José Luis Gioja. Este diario tituló: "Se acabó la paz". Ciertamente, la unidad que sellaron en agosto del 2024 quedó en tela de juicio producto del tweet de Uñac sobre la eliminación de las primarias en la provincia (click aquí).

El senador -que hasta se equivocó de fecha- se vanaglorió de haber impulsado la desaparición de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en San Juan y un giojista de primera línea, el diputado provincial Mario Herrero, salió al cruce en las redes señalándole que no es nada para ponerse orgulloso.

"En San Juan fuimos pioneros en la eliminación de las PASO, allá por 2022, convencidos de que eran una instancia que solo generaba gasto, y que ese dinero podía invertirse en más obras para las familias de la provincia", recordó Uñac, altamente cuestionado por el giojismo en ese momento. El 16 de diciembre del 2021 fue una fecha clave porque se partió la el bloque peronista en la Legislatura.

Herrero le enrostró al exgobernador que la eliminación de las PASO "fue una tropelía institucional" y que no es "¡Nada para enorgullecerse!". Asimismo, aseguró: "Las ideas se debaten, no se imponen aun a costa de la violación de las normas y procedimientos vigentes. Lamento compañero senador que se vanaglorie de semejante torpeza politica e institucional". Y le echó la culpa por la derrota del 2023 ante Marcelo Orrego: "En parte, allí estuvo la razón del rechazo de la ciudadanía a nuestro proyecto político".

Naturalmente, Herrero no se mandó sólo. En el sector de Gioja no hay librepensadores. Todo lo contrario, pervive el verticalismo peronista. Los operadores del giojismo relativizaron el impacto de las choque en las redes sociales. "La unidad sigue en pie. No pasa por lo que diga o deje de decir Uñac. Tenemos diferencias internas. El problema es que las diferencias no se saldan en las reuniones del Consejo Provincial Justicialista", dijeron desde el entorno del tres veces gobernador.

El giojismo sostuvo una postura equidistante durante los conflictos en el sector de Uñac. Incluso no confrontó a Quiroga Moyano sino hasta la semana pasada. Hay dos razones: la salud de Gioja, que estuvo internado; y la idea de no entrometerse en discusiones que consideran fútiles. Pero los inquieta la "pasividad" del presidente del partido. "Tenemos que convocar al Congreso partidario para que conforme una nueva Junta Electoral para lo que se viene. Hoy el partido no está condiciones de ir a internas, con o sin PASO", lamentaron.

La inacción de Quiroga Moyano fastidió a Gioja. A través de sus colaboradores más cercanos, el exgobernador le hizo saber que espera una reunión de Consejo lo antes posible. Hubo una pronta respuesta: "A la vuelta de las vacaciones". Ergo, en el giojismo especulan que la reunión será los últimos días de febrero. Mientras tanto, Gioja espera la bajada nacional de Cristina Kirchner en pos de las candidaturas bajo una premisa: "Cristina necesita leales en el Congreso".

Gioja tiene previsto usar esa carta en caso que eliminen las PASO -hay altas posibilidades- y se barajen alternativas de internas o unidad. De hecho, en el mismo debate por la suspensión de las primarias relució el tema de las lealtades y traciones, bajo la óptica del kirchnerismo. Hubo una sangría en el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese sentido, esperan que desde el Instituto Patria bajen los lineamientos para el armado en el país.

¿Qué pasa con la candidatura del uñaquismo? El exintendente de San Martín, Cristian Andino, es una ficha puesta para las elecciones de este año. Nunca paró la campaña. Desde que perdió como segundo de Rubén Uñac en el 2023 hasta la fecha, recorrió los departamentos participando en celebraciones locales y tomándose fotos con los intendentes del peronismo. Juega con el aval de Uñac. Existieron versiones mediáticas sobre un supuesto acuerdo entre el exgobernador y su asesor en el Senado. Algo hay.

Además, ¿por qué Andino sería considerado impropio?. Uñac tiene una sociedad con el senador Eduardo De Pedro. Fruto de esa relación, la camporista Celeste Giménez llegó al Senado. Wado pidió un titular que pertenezca a la agrupación K y Uñac cedió el espacio. Sin embargo, desde el giojismo argumentan que la rosca del exgobernador con Wado no incide en el mano a mano del Flaco con Cristina.

¿Qué pasa con la candidatura de Fabián Gramajo? El exintendente de Chimbas no definió sus aspiraciones. Durante la semana tuvo una reunión las segundas líneas del Consejo Provincial y de algunas Juntas Departamentales (click aquí). Le preguntaron de manera directa qué hará y el chimbero eligió la cautela. Actualmente tiene una buena relación con Gioja, a quien acompañó en la fórmula del 2023, y mejoró la sintonía con Uñac. No quiere dinamitar los vasos comunicantes con los dos sectores. Durante el año pasado se dedicó a visitar Rawson y generar un marco de concordia con el intendente Carlos Munisaga. La explicación es simple, Gramajo considera que ya tiene Chimbas; el otro bastión peronista es Rawson, necesita presencia.

El peronismo de San Juan tenía todo más o menos acordado para las elecciones nacionales legislativas. La idea era organizar una PASO ancha que contuviese a todos los candidatos que pudieran traccionar la voluntad del electorado y que fuera representativa de los accionistas mayoritarios del PJ (click aquí).

En un escenario con PASO, jugaban los tres dirigentes e incluso iban a organizar las listas definitivas de acuerdo con el resultado. Con una modificación a la Carta Orgánica, pondrían al más votado como cabeza de lista y permitirían que los demás colocaran a referentes en los casilleros siguientes. Pero todo cambió por la intención de Milei de suspender las primarias. De obtener el OK, el peronismo sanjuanino tendrá que resolver las candidaturas de otra manera.

En un escenario sin PASO, hay diferencias entre los sectores. La posición del presidente de Quiroga Moyano es desconocida. Pero los operadores del peronismo barajaron dos alternativas: una interna partidaria abierta -vota toda la ciudadanía- o una cerrada, en la que votan sólo los afiliados. El sector de Gioja es afín a la primera opción, pero saben que es costosa en términos económicos. El exgobernador tiene frescos los antecedentes. En la interna del PJ de 2020, perdió por amplia diferencia, 70% a 30%. Hubo paliza del sector de Uñac, que estuvo acompañado por Gramajo, que desniveló en Chimbas. En tanto, en la pelea por la Gobernación, Gioja vapuleó a Rubén Uñac: 117.938 votos frente a escasos 72.512, aunque los cayeron frente Orrego.

Por el contrario, el uñaquismo tantea la opción de una interna cerrada para poder exhibir el poder de la estructura de los intendentes que responden al senador nacional. ¿Responden? Para Gioja y también para Gramajo, no hay linealidad. El ejemplo más claro: Munisaga. El rawsino dijo a este diario que apoyaría a todos los candidatos porque "el mejor candidato es el que pueda ganar" ante el oficialismo de Marcelo Orrego y ante La Libertad Avanza. Misma opinión tienen otros jefes comunales como Mario Riveros (Valle Fértil), Daniel Banega (9 de Julio) y José Castro (Angaco). Ni hablar de la caucetera Romina Rosas -distanciada de todos los sectores- y el calingastino Sebastián Carbajal, que está enfocado en los múltiples problemas del departamento.

Además, la organización del esquema de poder dentro del Partido Justicialista cambió. La lista única de agosto del 2024 conformó a todos los sectores. Principalmente al giojismo, que pudo avanzar en las presidencias de Juntas Departamentales. De tener cero en el 2020, pasó a tener cinco: Capital Centro, Trinidad, Rivadavia, Zonda y sumó recientemente a Santa Lucía. El presidente de la Junta del departamento del Este, Pablo Leiva Ruiz, renunció. Según dijeron, la razón fue la falta de contención de Quiroga Moyano. En los últimos días de diciembre, dijo basta y pegó por el portazo. Quedó la giojista Cintia Montero.