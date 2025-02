Un exintendente estuvo en un café de Capital con una veintena de dirigentes peronistas

El peronismo sanjuanino atraviesa un momento de convulsión interna. Tuvo un enero intranquilo y todo indica que en febrero seguirá el mismo camino. La discusión sobre el mecanismo de elección de los candidatos para las legislativas nacionales todavía no tomó a centralidad en el Partido Justicialista. Principalmente por los sucesivos conflictos que acontecen en el sector del senador Sergio Uñac. Por eso, un grupo de dirigentes buscó ir por la tangente.

Fuentes calificadas indicaron que Gramajo no dio precisiones respecto a sus aspiraciones electorales para este 2025. El grupo, que es ajeno al gramajismo, pero tampoco está alineado a Uñac o José Luis Gioja, buscó conocer "cómo viene la mano" en relación a la suspensión de las PASO. Sobre todo ante un escenario que, según evaluaron, está "carente de conducción".

"El presidente del PJ -el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano- tendría que haber dicho qué vamos a hacer si efectivamente suspenden las primarias. Pero está callado", lamentaron. Gramajo coincidió con la apreciación, pero pidió "cautela" en las definiciones. El chimbero tiene una buena relación con Gioja y mejoró la sintonía con Uñac en el último tiempo. Puede interpretarse que no quiere dinamitar los vínculos. Sobre todo por el clima de tensión que reina en el justicialismo.

Las fuentes dijeron que el encontronazo entre el uñaquismo y el giojismo se veía venir. El tweet de Uñac que dejó en off side a sus propios diputados nacionales no fue una sorpresa. Ni tampoco la reacción del diputado provincial Mario Herrero. El senador bancó la eliminación de las PASO, pero sus legisladores optaron por la abstención de la suspensión. Ergo, hubo una contradicción flagrante.

Herrero le enrostró a Uñac que la eliminación de las PASO de San Juan "fue una tropelía institucional" y que no es "¡nada para enorgullecerse!". Para el grupo de dirgentes, el diputado no criticó al exgobernador de manera autónoma, sino que hubo una bajada de línea de Gioja. "No va a reaccionar así sin consultar", aseguraron. En tanto, Gramajo se desentendió de la pelea entre los exmandatarios provinciales y evaluó las opciones de internas en el PJ, ya sea abierta o cerrada.

Chimbas es un factor decisivo en ambos casos. Es un departamento que el peronismo tiene aceitado en términos de movilización. Tal como explicó este diario, el exintendente tiene los datos de la interna de marzo del 2020, cuando apoyó a Uñac en detrimento de Gioja. En ese momento, hubo paliza: el senador ganó con el 70% de los votos.

Gramajo pone la lupa en el rol de Chimbas, donde hay 5.800 afiliados peronistas. Es uno de los departamentos que está en el topfive de afiliados en el mapa del Partido Justicialista provincial. De acuerdo a los datos que maneja el San Juan Te Quiero, en el 2020, Chimbas -que convirtió a Daniela Rodríguez en vicepresidenta primera del PJ- aportó 1.996 votos, de los cuales 1.639 fueron a parar a la cosecha del senador nacional y sólo 357 a Juan Carlos Gioja, que se presentó como candidato a presidente en nombre de su hermano. Una diferencia enorme. "Con Gramajo, Uñac ganó con el 82% de los votos en Chimbas y pudo desnivelar a nivel provincial", dijeron fuentes calificadas.

Según los números, el resto de los departamentos no lograron ser significativos para el triunfo. Desde el entorno del chimbero dieron dos ejemplos: Rawson y Caucete. En el primer departamento, hubo una exigua diferencia: 1.172 votos para la fórmula Todos Unidos y 1.106 votos para la fórmula de Lealtad Justicialista. En el segundo, si bien hubo mayor distancia entre los candidatos, el peso fue menor: 980 votos para Uñac y 280 para Gioja. No movieron el amperímetro.