El posteo de Uñac que dejó en off side a sus diputados y causó confusión en el PJ

Los peronistas sanjuaninos -Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica-, contenidos dentro de Unión por la Patria, quedaron en una posición incómoda porque el bloque Justicialista en la provincia impulsó y aprobó en la Legislatura local la eliminación de las PASO. Pero mayor incomodidad y zozobra generaron las palabras de Uñac en redes sociales. "En San Juan fuimos pioneros en la eliminación de las PASO, allá por 2022, convencidos de que eran una instancia que solo generaba gasto, y que ese dinero podía invertirse en más obras para las familias de la provincia", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sergiounac/status/1887642100965253561&partner=&hide_thread=false En San Juan fuimos pioneros en la eliminación de las PASO, allá por 2022, convencidos de que eran una instancia que solo generaba gasto, y que ese dinero podía invertirse en más obras para las familias de la provincia.



Recuerdo como en ese momento los funcionarios de Juntos por… — Sergio Uñac (@sergiounac) February 6, 2025

La reacción de la dirigencia fue inmediata. Hubo llamados y mensajes a los diputados. Los mismos uñaquistas interpretaron que algo había pasado. ¿Por qué se abstuvieron si el líder de un sector del peronismo de San Juan bancó, no la suspensión, sino la eliminación de las PASO? La respuesta llegó. Fuentes calificadas indicaron que Uñac pidió que Allende, Aubone y Chica no tomaran una postura sobre el proyecto. Ni a favor, ni en contra. Y se mostraron sorprendidos cuando leyeron el tweet.

La palabra que reinó en el entorno de los legisladores: "Inoportuno". La movida virtual de Uñac dejó en offside a los tres diputados del bloque Unión por la Patria. "Tendria que haberse quedado sin opinar y esperar en el Senado", afirmaron. Y recordaron la jugada con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Allende, Aubone y Chica votaron a favor del proyecto de Milei, principalmente porque la actividad más importante de la provincia es la minería, mientras que Uñac y la camporista Celeste Giménez votaron en contra en la Cámara de Senadores.

¿Sucederá lo mismo que con el RIGI, pero a la inversa? En el texto del mensaje de Uñac, además de cargar contra Juntos por el Cambio, subraya: "Seguimos firmemente creyendo en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, no en su mera suspensión temporal y oportuna". Es lícito interpretar que el proyecto del Presidente no cumple con las expectativas del senador, que no quiere sólo suspender las PASO, sino eliminarlas definitivamente. Pero qué pasa si vota a favor de la suspensión. Los diputados quedarán aún más en offside.