Sergio Vallejos insiste con el juicio político: ahora, contra Marcelo Lima

Vallejos se presentó en la Legislatura para ampliar la denuncia. Para el empresario, Lima “ha violentado la obligación legal, ética y de transparencia pública a cargo del funcionario público, incurriendo en la prohibición e incompatibilidad apuntada”. La publicación manifiesta que el Ministro de la Corte “merece ser sancionado con la destitución del cargo que ostenta, por la inobservancia de la obligación de cumplir con la ley”.

Las denuncias de Vallejos

El empresario de JxC con tinte liberal presentó el 1 de octubre una denuncia en la Legislatura local para disparar un juicio político contra los ministros de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Fue por dos hechos: cómo se manejaron con el caso de la expropiación de la ex bodega La Superiora y en el desdoblamiento de las elecciones 2023. Ambas vinculadas, según el empresario textil, a decisiones que tienen que ver con una conexión entre los cortistas y el PJ.

Luego, el 28 de octubre, Vallejos presentó una ampliación de denuncia solo contra Lima, porque, según explicó el denunciante "es escribano y no cedió o no renunció a la titularidad de su registro notarial cuando asumió como cortista. Esto se incurre en un grave acto de incompatibilidad porque la ley es muy clara, él no puede ejercer, él es abogado mientras es cortista. Entonces ha retenido el título ilegalmente del colegio notarial".

En la Legislatura primero le rechazaron la ampliación de la denuncia porque el proceso ya estaba en marcha con la denuncia original y luego se conoció que se rechazó el pedido de juicio político.

Luego de estos dos reveses, Vallejos volvió al ruedo con el asunto de Lima y su escribanía, y pidió nuevamente un juicio político contra él solo. Esta segunda solicitud reinició el proceso en la Cámara de Diputados. Actualmente está en la instancia de que se le pidió al denunciante que ratifique la denuncia.

Vallejos es el mismo que fue en 2023 a la Corte Suprema y por su denuncia contra Sergio Uñac el ex gobernador quedó excluido de la candidatura para jugar por un nuevo mandato en la Gobernación de San Juan.

Los fiscales de San Juan advirtieron sobre el "uso abusivo" del juicio político

La Comisión Directiva de Confias, que encabeza Fabricio Medici, se expresó luego del pronunciamiento de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de San Juan "para reflexionar respecto de las denuncias de juicio político, y otras que se han iniciado en los últimos tiempos" contra funcionarios judiciales sin un cuadro probatorio mínimo. En el comunicado definen que:

"Resulta evidente que se está desvirtuando el instituto de juicio político y de las denuncias penales en general, contra las autoridades de las instituciones, con la finalidad de obtener supuestos réditos políticos". "Resulta evidente que se está desvirtuando el instituto de juicio político y de las denuncias penales en general, contra las autoridades de las instituciones, con la finalidad de obtener supuestos réditos políticos".

Además, critican que "la situación se agrava cuando los denunciantes, a más de montar un desorbitado show mediático, prometen continuar con una catarata de denuncias, tal como si se tratara de un juego de tiro al blanco o de mantenerse en la exposición mediática, cueste lo que cueste. Va de suyo, surge con meridiana claridad la intención de los denunciantes de atribuirse representación popular, disimulando o intentando disimular que oportunamente el electorado les ha negado significación política alguna".

Por otro lado, el organismo les envía un mensaje a los diputados: "lo antedicho lleva al convencimiento de la inutilidad de convocar a la reflexión a los denunciantes, en tanto queda claro que su accionar constituye un modo de hacer política. Sí resulta pertinente exhortar a nuestros representantes en la Honorable Cámara de Diputados -al oficialismo y a la oposición- y a toda autoridad competente para que obturen de cuajo y ab onitio los procesos cuando su improcedencia como en los casos, resulta absolutamente evidente".

Además, desde la organización de fiscales mostraron su respaldo a los cortistas denunciados. "Confias ha mantenido y mantiene una postura crítica, respetuosa y constructiva respecto de algunos aspectos o visión de la máxima autoridad del Poder Judicial, pero en el caso se hace un deber repudiar el ataque irrazonable al que se está sometiendo a sus miembros por parte de los personajes descriptos, expresando su más firme apoyo a fin de mantener su independencia de criterio, sin condicionamiento alguno, por quien o quienes anuncian convertirse en denunciadores seriales".

Finalmente, se expresa que "debemos recordar que tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial han estructurado una democracia de partidos políticos, dándole a estos, en exclusividad, la postulación de quienes se deben encargar de administrar la cosa pública, ello mediante una actividad que constituye una dignidad y honor para todo ciudadano que la ejerce, lo que obliga a diferenciar a aquellos, la inmensa mayoría, que trabajan por la construcción de un sistema, de aquellos que hacen de la política una actividad reñida con los más básicos principios de la vida democrática y en sociedad.