Sergio Uñac: "La minería genera polémica de una manera superficial"

En ese marco, justificó: "La necesidad tiene cara de hereje. Entonces, cuando nosotros vimos que no teníamos viabilidad económica dijimos ¿Cómo simplificamos esto? Hagamos minería".

Durante el sexto encuentro del ciclo que se realiza en el Malba, precisó: "Nosotros hemos salido de la antinomia de minería sí o minería no. Nosotros decimos minería sí y cuando se equivocan, (caemos) con todo el peso de la ley. También hay una responsabilidad social y mediática",.

"Un derrame de petróleo es una nota de color, es ver cómo se lo limpia al pingüino, cómo se mueve y sale. Un derrame minero es una catástrofe para todos. Tenemos que ir deconstruyendo estas cosas y eso es un proceso. Todo eso puede ser que impacte para que en ciertas provincias mineras, no importa cuáles, no se pueda desarrollar la minería", cuestionó Uñac.

Además, el gobernador sanjuanino destacó la importancia de "discutir estos temas", ya que "uno cree que en el país se dialogó durante mucho tiempo, pero no dialogó, porque no se dispuso a escuchar".

"Yo vine acá para decirles que para nosotros la minería es un antes y un después, para contarles que hemos tenido dos eventos que nos han complicado la vida, que nos costaba mucho explicarlos, que nos costaba mucho venir acá porque nos subíamos a un taxi y cuando te preguntaban de dónde eras querías decir cualquier lugar menos de... Nosotros deconstruimos eso y armamos un esquema distinto. Lo amortiguamos, tenemos un centro de desarrollo ambiental, un centro de monitoreo en mina y abajo", explicó.

Al respecto, el mandatario provincial reconoció que "hay problemas a resolver permanentemente, pero la minería es una actividad que genera y mucho".

"No estoy diciendo que no podemos tener problema. Podemos tener problemas. Es más, hay operaciones para tener problemas también. Hay dos ferias mineras importantes en el mundo, una en china y otra en Canadá. Cada vez que voy a Canadá me como una operación de que pasó tal cosa. Después me paso los 7 días explicando que no fue así. Esta ola de tratar de detener una actividad que es muy razonable, que Chile la desarrolla como tantos otros países", manifestó.

Por último, consideró "necesario un proyecto de país global" y detalló: "Propongo ciertos temas como matriz energética y educación".

"Un proyecto de país no es un proyecto de un partido sino de una sociedad que decide tomar un rumbo. Este es un país heterogéneo y antagónico. Desde unitarios y federales hasta River o Boca. Es lineal esto, pero hay ciertos temas que ya no pueden caer en eso. Los excluimos de esa realidad o nos vamos a topar con la pared indefinidamente y no vamos a encontrar nunca la salida", sentenció.

Fuente: Clarín