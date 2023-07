Sergio Uñac, ante la militancia: "No ganaron ellos, ganó la Corte Suprema"

Como en cada reunión, Uñac comenzó agradeciendo el trabajo y dijo que si se mira hacia atrás se puede ver todo lo construido, “lo que generamos, lo que logramos, lo que lo que nos animamos a hacer siendo disruptivos en serio, poniéndonos objetivos que muchos creían que no íbamos a cumplir y los cumplimos, porque nos animamos a soñar y a cumplir. Claro que faltaron cosas porque siempre faltan cosas, pero hubo un claro direccionamiento del gobierno que fue proteger a quienes más necesitan, primero porque es lo que corresponde y segundo porque tiene que ver con las raíces de nuestro movimiento”.

Mencionó que las políticas de su gobierno buscaron proteger con programas específicos, como el programa Mis primeros mil días y Mis segundos mil días; los planes maternos infantiles, los hospitales, las viviendas entregadas fueron a reconocer los derechos de los que menos tienen.

Sobre el proceso judicial que terminó con su candidatura a gobernador dijo “no ganaron ellos ganó la Corte Suprema de Justicia porque fue la Corte la que interrumpió un proceso y eso también lo tenemos que militar porque no fue casualidad lo que nos pasó”.

Luego dijo que va a garantizar una transición razonable y también que va a ser una oposición responsable desde diciembre de 2023, “porque en 2027 con un hombre o una mujer al frente, este proyecto político debe recuperar la conducción del gobierno de San Juan”.

Agregó que hay sectores que todavía no entienden que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. “Tenemos 14 / 15 municipios ganados, tenemos mayoría simple con 19 diputados y 23 diputados como frente; tenemos más del 60 % de los concejales de la provincia, esa oposición hay que liderarla, hay que conducirla".

Sobre la renovación aseguró que “es parte de lo que tiene que venir tenemos que permitir que los nuevos cuadros muestren sus capacidades, porque el movimiento se fortalece cuando damos espacio a que nuevas personas puedan llegar y puedan desarrollar sus capacidades”.

Hacia el final, Uñac destacó que este proyecto se debe reconstruir desde las bases, “sentimos que hay mucho para dar en el sector nacional; y que sentimos que muchos hablan desde Buenos Aires y llegan al interior y no saben dónde están parados porque no conocen la minería, no saben de vitivinicultura ni saben lo que es trabajar en una provincia donde llueve menos de 100 mm al año, que no saben que vivimos en un desierto. Nosotros sí sabemos cómo construir la provincia de San Juan, una provincia a la que muchas veces decretaron inviable y demostramos que no solamente equilibramos las cuentas, no solamente generamos crecimiento, sino que generamos crecimiento y desarrollo que es un crecimiento con la sociedad adentro, construyendo viviendas, reconociendo derechos y ocupándonos de los sectores que más necesitan”.

Agregó el mandatario que el 13 de agosto toda la militancia juega un papel fundamental “y no es lograr que yo sea candidato a senador, sino que nos pongamos de pie y podamos recuperar la capacidad de construir un triunfo en la provincia de San Juan como lo hemos hecho durante tantos años”.