Sergio Uñac sobre el impacto de salarios docentes: "no se resentirá ninguna obra pública"

"No se va a resentir ninguna obra pública, obvio estamos achicando gastos en lo que se pueda razonablemente, el presupuesto seguirá tal como se aprobó el año anterior. Estamos mirando con expectativa, las cuentas publicas hay que cuidarlas como nunca, más cuando la situación económica no es la que pretendemos. La obra pública se mantiene. San Juan es de las provincias con más casas en la construcción y con más presupuesto destinado al área", analizó este viernes Sergio Uñac sobre el impacto del aumento a estatales provinciales, dirigido a maestros y maestras en particular, luego de las intensas protestas y paros de los Docentes Autoconvocados.

El gobernador, en rueda de prensa este viernes, habló en la antesala a la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados Provincial, prevista para este lunes, cuando dará su discurso anual, que es el último de su segundo mandato como mandatario provincial y un mes y medio antes de las elecciones sanjuaninas.

En este marco de alto calibre político, Uñac habló también sobre la decisión de jugar con José Luis Gioja por parte del intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y de su esposa Daniela Rodríguez, que es concejal, vice del PJ provincial y candidata a suceder a su esposo en el municipio. "La sociedad esta cansada de las peleas entre dirigentes, y es la sociedad la que va a definir quién va a gobernar San Juan", dijo. Y sobre el caso de los chimberos expresó que "uno lleva muchos años en esta actividad y uno puede visibilizar ciertas cosas, puede hacer un perfil, fue sorpresa pero a medias".

Dijo que a Gramajo los ve como dirigentes que tomaron una decisión. "Agresiones a esta altura del partido no me van a escuchar decir contra nadie, no me da motivos para agredir a nadie. Son cosas que pueden pasar en esta actividad, si no pasan mejor, siempre la sociedad se va a sentir más representada y los dirigentes más comprendidos por la sociedad".

También opinó sobre las impugnaciones a su candidatura que suman cuatro en la Justicia Electoral de San Juan, presentadas por la oposición. "Estoy absolutamente tranquilo y seguro de que estamos dentro del marco de lo que establece la Constitución, lo que decidan los organismos va a ser absolutamente respetado".

Para finalizar, sobre su discurso del lunes, expresó que "se está haciendo un arduio trabajo para el discurso, que es una rendicion de cuentas. Hay números más que importantes, como la desocupación, la pobreza e indigencia, en indigencia la de San Juan es la más baja del país pero queremos llegar a cero".