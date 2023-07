Sergio Massa lanzó su primer spot con un fuerte mensaje: "Me voy a romper el...

El ministro de Economía y precandidato presidencial en la interna de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, publicó su primer spot de campaña. "Me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya", expresó en diálogo con vecinos del municipio de San Martín.