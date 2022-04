Senadora sanjuanina a Luis Juez: "Con el show a otra parte"

“Escucho a senadores, por los que tengo un afecto entrañable…”, dijo, suspiró, y agrego: “pero hace una semana nosotros rompimos todos los compromisos que habíamos suscripto”.

Los “compromisos suscriptos” a los que se refería tenían que ver con la integración de los bloques en el comienzo de las sesiones, con un Frente de Todos convergiendo en un solo bloque, que lo convertía en la mayoría. Con la jugada de Cristina, hoy los senadores del Frente de Todos son mayoría, y también segunda minoría.

“No tengo el defecto de la hipocresía y el cinismo, pero ¿en serio estamos en condiciones de llevar adelante semejante discusión?, que me gustaría dar, pero en el ámbito del respeto de la palabra”, consideró.

“Yo tengo que decirles con toda sinceridad, y no lo tomen como una provocación, me parece un acto de hipocresía absolutamente insostenible”, concluyó. Yo no puedo estar sentado acá escuchando esto y no decirlo. No lo digo desde el punto de vista de ser el senador afectado por la ruptura de los compromisos asumidos

“No pudimos cubrir la vacante de Highton de Nolasco, y queremos hablar de cómo construir la próxima Corte. Me parece absolutamente inoportuno, y un acto de hipocresía absolutamente manifiesto”, concluyó.

Primero fue el jujeño Snopek, que dirigía el debate en comisión, el que le aclaró que “nunca están dadas o no das las condiciones. Este debate no viene de ahora, se remonta desde hace años”. Hasta aquí cuestiones conceptuales.

Pero, fuerte, quien primero cruzó al cordobés fue Oscar Parrilli. El senador kirchnerista de Neuquén, segunda autoridad en el debate, le pidió a Juez que retire el calificativo de hipócrita, que consideraba había tenido para con los legisladores del oficialismo.

Juez intentó una pirueta retórica señalando que cuando hablaba de hipocresía se refería a una actitud que él no cultivaba, pero no fue suficiente.

Los ánimos quedaron caldeados. Ipso facto, fue la senadora sanjuanina Cristina López Valverde la que acusó a Juez de estar haciendo un escándalo para los medios.

“Estamos acá con las mejores intenciones, tratando de cumplir con el interés público, y este tema tiene que ver con eso. Primero me gustaría saber por qué es inoportuno, y quiero aclarar que me he sentido muy tocada porque usted, senador Juez, nos ha tratado de cínicos e hipócritas. Decía usted que hablaba en primera persona, pero si sometemos sus palabras a un análisis del discurso, se deduce con toda claridad que hay otro, y ese otro somos nosotros”, explicó.

“Así que yo le pido a usted y a mis pares que en el futuro mantengamos el respeto necesario para tener un diálogo con altura. El show a otra parte”, concluyó.