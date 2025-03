Senadora del PRO emplaza a Mauricio Macri para hacer una alianza con Javier Milei

Un sector del PRO en Córdoba cargó contra Mauricio Macri y avisó que no aceptaría un acuerdo con el radicalismo. Se trata de la facción que lidera la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, cercana a Patricia Bullrich y alineada con La Libertad Avanza.

En el posteo, cuestionaron la intervención fallida y advirtieron sobre posibles alianzas con el radicalismo o el peronismo. Piden un acuerdo con La Libertad Avanza sin diluir la identidad del PRO y exigen definiciones para “desperonizar Córdoba en 2027″.

Pero, sobre todo, advirtieron que la ambigüedad de Macri pone en riesgo el rol del partido en la transformación impulsada por Javier Milei.

Ambos dirigentes quieren que Macri, que viene el viernes a Córdoba, los reciba para poder hacer el planteo en forma personal.

El posteo completo

Querido Mauricio Macri, nos unimos al PRO, no cuando estaba lleno de aplausos sino en el 2020 convocados por Patricia Bullrich cuando se había perdido la elección de 2019. Dejamos nuestro propio partido provincial con el que habíamos ido aliados con vos en tus comienzos en el 2007.

Pero realmente el PRO Córdoba, ha sido una gran decepción. Con muchos dirigentes que te seguían, pero que eran y son mediocres y traidores.

Apoyamos la intervención creyendo que podía ordenarse tanta decadencia. Pero la interventora no vino nunca. Seguimos a la deriva.

Un grupo de jóvenes dice representarte y lanza una nueva agrupación interna. Son valiosos, pero si dejamos todo en sus manos será demasiado largo el proceso de aprendizaje. Aquí hace falta liderazgo y mano firme para llevar al PRO en Córdoba a un acuerdo con LLA, sin que eso suponga diluir el partido en los nuevos vientos que allí soplan.

Pero tenemos la presunción de que no lo harás. Que mantendrás todo en veremos hasta último momento, para digitar las listas según conveniencias que no tienen que ver con Córdoba. Podría ocurrir que si no te dan lo que queres en Caba o GBA entregues Córdoba en una alianza con el radicalismo o incluso con el peronismo.

Nosotros no podemos permitir esto, por Córdoba y por el bien del plan de transformación que está llevando adelante Javier Milei (con la ayuda de nuestra gente como es Patricia, Caputo o Sturzeneger)

Sabemos que por ser “gente de Patricia” no vas a atender nuestra mirada. La acción que te llevó a dejar a Patricia fuera de la presidencia de la asamblea del partido -incumpliendo acuerdos- muestra que estás dispuesto a todo respecto de nosotros.

Pero aquí en Córdoba no se juega una interna o una posición favorable a vos. Se juega la posibilidad de desperonizar Córdoba en el 2027. Y no vamos a perder esa oportunidad.

En este marco te requerimos que en tu paso por Córdoba nos cites para escuchar nuestra posición que representa, por otro lado, a Córdoba en el Senado de la Nación.

Vos has sido testigo de como nuestros votos y proyectos en el Senado han sido fieles a las ideas y valores que compartimos, incluso más que otros senadores del bloque PRO.

Basta de ambigüedad entonces. ¿Vamos a transformar el PRO en Córdoba o va a ser un club de amigos y afines?

Esperamos tu respuesta y tu convocatoria.

Carmen Alvarez Rivero y Sebastián García Diaz

El video

Los dirigentes reforzaron la carta con un video, en el que a dos voces insisten en la alianza entre el macrismo y La Libertad Avanza.