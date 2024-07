Se vienen más pasajeros: ¿qué pasó con la reforma total del aeropuerto de San Juan?

Hace poco más de un año, en mayo de 2023, se inauguró la primera parte de la remodelación del edificio central del Aeropuerto de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento, y quedó pendiente la segunda etapa, que todavía no se termina, todo a cargo de la empresa que maneja las estaciones aéreas en el país, Aeropuertos Argentina 2000. Según dijeron fuentes gubernamentales a Tiempo de San Juan, hay movimiento de trabajos en Las Chacritas, pero no se conocen detalles de los avances, ni fecha de culminación de las obras.

El año pasado se cortaron las cintas de obras en el edificio ya existente, que demandaron más de $2.500 millones en esa primera fase. Antes se habían hecho trabajos en la pista y en el sector del estacionamiento. En 2023, el estreno de las últimas mejoras se dio en vísperas de una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, que tuvo a la provincia como una de sus sedes. Así, se inauguraron refacciones en alrededor de 2.600 m2. En ese entonces las autoridades hablaron de activar "en breve" la segunda etapa hasta completar unos 5.000 m2 de modernización de la estación aérea ubicada en Las Chacritas, 9 de Julio. De hecho, inicialmente se había previsto terminar todo en el primer trimestre de 2024. No se logró.

image.png

Ahora no hay novedades de cómo va esa obra y cuándo la podrían inaugurar. Se prevé incluir, según lo informado oportunamente, un nuevo control de RX y de Migraciones, un nuevo sector de embarque internacional y dos nuevas cintas de equipaje, entre otras mejoras.

El interrogante sobre el estado del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento surgió por estos días, tras conocerse el acuerdo con la low cost Flybondi, que traerá desde septiembre nuevos vuelos a San Juan y se espera que se dinamice el flujo de usuarios de la estación de aviones.

Consultado el ministro de Turismo, Guido Romero, sobre si el aeropuerto está en condiciones para recibir más visitantes, respondió que "sí, por supuesto". Contó que es un tema ya conversado con la nueva aerolínea que hará pie en San Juan: "de hecho, en el transcurso de esta semana ya ha venido personal de la parte de infraestructura de Flybondi, y se ha reunido con la gente del aeropuerto, han estado visitándolo", dijo. Además, el CEO de la compañía, Mauricio Soto, preveía también visitar las instalaciones. Es que la empresa debe tener su propio lugar para trabajar en el edificio, ya que prevé tener al menos 10 empleados para prestar el servicio los días de los vuelos, según dijo a Tiempo de San Juan. "Está todo ordenado", resaltó el funcionario orreguista.

¿Qué saben en el Ministerio de Turismo sobre las obras de Argentina 2000 que quedaron pendientes? "Entiendo que está al 50% y ahí quedó. Esperemos que se mejoren y que se termine", dijo el ministro. No obstante, aclaró que "yo sé que algún tipo de trabajo se está realizando, pero bueno, esperemos que esas obras avancen y que el aeropuerto se termine, porque también nos va a venir bien. Es importante para San Juan que el aeropuerto esté terminado".

No obstante reconoció que no manejan oficialmente un plazo de finalización de estas mejoras: "fechas no tengo", afirmó Romero.

image.png

En el acto de lanzamiento de los vuelos, el CEO Soto destacó sobre el crecimiento de usuarios que habrá en Las Chacritas: "Flybondi comenzará a operar cuatro vuelos semanales entre Buenos Aires y San Juan desde Aeroparque a partir del 2 de septiembre, marcando el inicio del mercado low cost en San Juan. Este proyecto, en colaboración con el gobernador Orrego y el ministro Guido, busca incrementar en un 40% el número de pasajeros en esta ruta".

Al parecer las obras siguen sigilosamente en marcha y es un misterio para las autoridades sobre en qué estado están. El jefe del Aeropuerto de San Juan, Marcelo Villán, se mostró en la misma línea que el ministro Romero. Consultado Villán por Tiempo de San Juan sobre si hay previsiones respecto de este 40% más de flujo de usuarios, respondió que "en el área de mi competencia, que es la parte técnica, digamos, para nosotros no es significativo, porque atender cuatro vuelos, cinco vuelos, seis vuelos, en el transcurso del día no nos afecta. Sí, ahí va a haber más movimiento para la confitería, para la playa de estacionamiento, bueno, para toda la parte que es comercial, que lo atiende Aeropuertos de Argentina".

A la par, Villán dijo sobre si está preparado el edificio de Las Chacritas en infraestructura con las nuevas refacciones, explicó que "estamos un poquito limitados porque nos está faltando la mitad del aeropuerto, de las obras del aeropuerto". ¿Y eso cuándo quedó sin hacer?, dijo que "no lo puedo confirmar porque eso es tema comercial de Aeropuertos de Argentina". De todos modos, coincidió con Romero en que "nunca dejó de haber movimiento", es decir que hay presencia de obreros trabajando. "Sí, lo que pasa es que no se ven porque estaban trabajando a nivel del piso y estaba todo cerrado, pero están trabajando". Finalmente afirmó que "no conozco el plan de trabajo".

image.png

La larga historia del hermoseo de Las Chacritas

Bajo el lema "Revolución de los Aviones", el macrismo inició junto a Aeropuertos Argentina 2000 obras inéditas en el aeropuerto Domingo Sarmiento, de San Juan. En diciembre de 2019, durante una visita Guillermo Dietrich, en sus últimos días como ministro de Transporte de la Nación, anunciaron que parte del nuevo edificio estaría listo en agosto del 2020. Pero no se cumplió, pandemia de por medio, hasta que a mediados de septiembre de 2020, en su primera visita a San Juan como presidente de la Nación, Alberto Fernández firmó por la reactivación de la reforma en Las Chacritas.

No fue hasta el 8 de mayo de 2022 que se destrabó la reforma del edificio central del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, que llevaba dos años paralizada. En agosto de ese año se informó oficialmente que los trabajos, a cargo de la constructora mendocina Procon (contratada por Aeropuertos Argentina 2000), estaban marchando con cierta normalidad y a un ritmo que permitía esperar que en el primer trimestre de 2024 se terminara la nueva etapa, que conlleva la remodelación completa del edificio. Eso es lo que quedó a la mitad.

La remodelación de la estación de Las Chacritas tuvo así varios altibajos . Se inició en 2017 y tuvo parates, uno por más de 10 meses sin fondos de la gestión macrista para continuar los primeros trabajos, que se concentraron en la pista. La obra, llevada a cabo por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y junto a Aeropuertos Argentina 2000, se reactivó a fines de 2018.

Luego se logró terminar, en junio de 2019, la obra de la pista que se repavimentó en su totalidad junto con las calles de rodaje, cumpliendo con más altos estándares de seguridad. Para los trabajos, la pista áerea local tuvo que cerrar sus puertas por dos meses, durante abril y mayo de 2019.

image.png

También se reparó la plataforma y se amplió de 22.000 m² a 42.000 m² para incorporar más posiciones de estacionamiento de aviones, lo que aumentó la capacidad del aeropuerto. Y se incluyó un nuevo sistema de balizamiento con tecnología de vanguardia, que garantiza la máxima seguridad en las operaciones, tanto de día como de noche. En febrero de 2019 se terminó la ampliación de la capacidad del estacionamiento a más del doble, pasando de 110 a 274 cocheras.

Finalmente, lo último que tuvo corte de cintas fue en mayo de 2023, cuando el entonces gobernador Uñac rehabilitó el aeropuerto tras las reformas complementarias realizadas, pero se dio en víspera de una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, quedando pendiente una parte que es la que ahora sigue en obra. Entre estas labores concluidas, se destacan dos niveles de estructuras de hormigón y metal que se emplazan en una zona de peligrosidad sísmica 4, dando seguridad arquitectónica sismorresistente.

Además, en la planta baja, se habilitó el hall central con 12 nuevos puestos de check-in, con un diseño inspirado en las cadenas montañosas del Valle de la Luna; un nuevo carrusel de equipaje para las partidas; sanitarios; locales comerciales; y nuevas oficinas de las líneas aéreas y organismos. En el segundo piso, se habilitó la nueva sala de preembarque con vistas al cerro Pie de Palo y una pasarela telescópica para abordar directamente al avión.