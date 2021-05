Aeropuerto: panorama negro para una de las obras más accidentadas de San Juan

"El aeropuerto está complicado, creo que no era fácil que arreglaran, fue un pedido que le hicimos al ministro Meoni el día que firmamos el convenio por la Terminal de Ómnibus y ahí no lo maneja directamente el Ministerio de Transporte sino el órgano regulador que es ORSNA", se lamentó este jueves el ministro de Obras local, Julio Ortíz Andino, sobre los trabajos en la estación de Las Chacritas que no logran reactivarse. El problema es que no hay acuerdo sobre el costo de la obra entre la empresa a cargo y el organismo nacional.

"Creo que va a ser difícil que acuerden con la empresa que es Petersen, nosotros hablamos con la empresa y cuando nos transmitieron cuáles son las diferencias que tienen no va a ser fácil que lo puedan arreglar", dijo el funcionario.

"Así que por todo el tema de la pandemia y los dos parates que tuvo la obra, nos hacen un reclamo que no están dispuestos a reconocérselo. No tengo el número exacto pero sí es una diferencia muy grande. Es implicaría que deberían bajar el contrato, rescindirlo y hacer una nueva licitación que nos va a complicar muchísimo desgraciadamente", graficó el escenario el ministro.

"Por ahora no hay avances en la obra", concluyó.

Larga historia

Bajo el lema "Revolución de los Aviones", el macrismo inició junto a Aeropuertos Argentina 2000 obras inéditas en el aeropuerto Domingo Sarmiento, de San Juan. En diciembre de 2019, durante una visita Guillermo Dietrich, en sus últimos días como ministro de Transporte de la Nación, anunciaron que parte del nuevo edificio estaría listo en agosto del 2020. Pero nunca se reactivó, pandemia de por medio. Hasta ahora, que se espera que se reactiven los trabajos, ya que hace dos semanas Alberto Fernández trajo a San Juan la autorización nacional para el reinicio de la readecuación de la terminal de pasajeros en ejecución. La obra de remodelación del edificio quedó inconclusa cuando estaban concentradas en la ampliación de la zona de recepción de pasajeros, agregando espacios y confort.

En octubre del año pasado, consultado Sergio Uñac sobre cuándo se reiniciarían los trabajos, aseguró que "la visita reciente del Presidente dejó la entrego del acta de inicio de obras de ANAC (Administracion Nacional de Aviacion Civil Argentina) y Aeropuertos Argentina 2000, lo que tiene un proceso administrativo. Yo conversé con el propietario de la empresa que tiene el desarrollo de todo el proyecto de obra en todo el aeropuerto Sarmiento y creemos que en las próximas semanas, porque ya está el trámite administrativo circulando, se va a dar el inicio formal y se van a retomar las obras, y sobre todo los trabajadores que tenía, que eran muchos".

La remodelación de la estación de Las Chacritas se inició en 2017 y ya tuvo parates, uno por más de 10 meses sin fondos de la gestión macrista para continuar los primeros trabajos, que se concentraron en la pista. La obra, llevada a cabo por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y junto a Aeropuertos Argentina 2000, se reactivó a fines de 2018.

Lo último que se logró, en junio del año pasado, fue la finalización de la obra de pavimentación de la pista que se repavimentó en su totalidad junto con las calles de rodaje, cumpliendo con más altos estándares de seguridad. Para los trabajos, la pista áerea local tuvo que cerrar sus puertas por dos meses, durante abril y mayo de 2019.

También se reparó la plataforma y se amplió de 22.000 m² a 42.000 m² para incorporar más posiciones de estacionamiento de aviones, lo que aumentó la capacidad del aeropuerto. Y se incluyó un nuevo sistema de balizamiento con tecnología de vanguardia, que garantiza la máxima seguridad en las operaciones, tanto de día como de noche. En febrero de 2019 se terminó la ampliación de la capacidad del estacionamiento a más del doble, pasando de 110 a 274 cocheras.