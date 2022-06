Se posterga la visita a San Juan de la embajadora de Chile en Argentina

"Estuve conversando ayer con la embajadora y me manifestó que tiene problemas de agenda, por lo que no va a poder arribar a la provincia como estaba previsto", manifestó Uñac. "Estuve conversando ayer con la embajadora y me manifestó que tiene problemas de agenda, por lo que no va a poder arribar a la provincia como estaba previsto", manifestó Uñac.

Por otro lado, el primer mandatario provincial expresó que "estará acá la semana próxima si su agenda y la mía nos lo permiten, sino será la semana siguiente", finalizó.

Sobre el encuentro de Uñac y Figueroa en Buenos Aires

El gobernador Sergio Uñac se reunió el pasado 21 de junio en Buenos Aires con la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, para dialogar temas comunes, entre los que se destacó la construcción y habilitación permanente del Paso de Agua Negra.

En este punto, el gobernador Uñac reiteró la necesidad de "seguir evolucionando sin olvidar el pasado y avanzando hacia el futuro. Trabajaremos juntos para lograr que argentinos y chilenos, sanjuaninos y coquimbanos, potenciemos la integración para las generaciones venideras".