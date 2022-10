¡Se picó!: Kirchneristas destrozan a la ministra de Trabajo

Su sólo nombramiento ya había generado una fuerte polémica: desde algunos sectores señalaban su nula experiencia en el ámbito laboral. Desde otros, como la CGT, gritaban su disgusto por no haber sido consultados.

Ya en funciones, hicieron ruido sus declaraciones defendiendo las paritarias y denostando la suma fija, una iniciativa de sectores kirchnerista, para cubrir la pérdida del salario de los últimos años y ponerlo en un piso aceptable, desde el que renegociar aumentos.

Pero las declaraciones de hoy en una entrevista radial con El Destape terminaron de encender la mecha de la polémica.

Primero la nueva ministra recitó un mantra liberal inaceptable para los sectores “populares” y sostuvo que el salario puede ser inflacionario. Concretamente, mientras se debatía la paritaria exigida por Camioneros, del 131%, apuntó que un pedido semejante "afecta la dinámica inflacionaria". Y aclaró, para oscurecer: "Nuestro compromiso es que los trabajadores no pierdan y recuperen capacidad adquisitiva, pero tiene que ser en un marco donde quebremos la alta inflación. Si retroalimentamos la alta inflación no hay forma".

Luego se pronunció en contra de bloqueos a fábricas, en el marco de conflictos gremiales por salarios o condiciones de trabajo, un tema por el que están imputados varios dirigentes de Camioneros y afectado el mismo Pablo Moyano.

6123abb4d0f4f.jpg

La que intentó atemperar los efectos de las palabras de Olmos fue, en primer lugar, la portavoz presidencial. Gabriela Cerruti venía de horas complicadas tras el affaire con un participante del Gran Hermano que acusó de coimero a Alberto Fernández. Su respuesta le valió a burla de buena parte del espectro mediático y político nacional, por haberle dado entidad a un comentario que, de no ser por ella, hubiera pasado totalmente desapercibido.

Pero tuvo que salir a apagar el fuego iniciado por Olmos: “No hay techo para las paritarias”, comunicó, y como un mensaje a Olmos, disparó: “La función del Ministerio es acercar a las partes”, una frase que podría haberse completado con le siguiente inciso: “Y no hacer comentarios contra los reclamos salariales de los trabajadores”.

Desde el sindicalismo, Pablo Moyano reaccionó con una potente simpleza: "Que se suba a un camión y este 20 días fuera de su hogar. Que se suba a un camión y vaya a recolectar residuos, a ver si es mucho".

Desde el kirchnerismo orgánico quien salió al cruce de Olmos fue la ex diputada nacional y economista Fernanda Vallejos, una de las especialistas de consulta habitual de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En un extenso mensaje de twitter, Vallejos señaló: "Está claro que la dinámica inflacionaria ha afectado los salarios (NO al revés), significando una notable pérdida de poder adquisitivo y un obsceno retroceso distributivo, a favor del capital y en contra del trabajo, en un lamentable derrotero q empezó en 2016 y no encuentra fin. Es importante hablar con propiedad y con datos como respaldo, sino cualquiera dice cualquier cosa. Ningún análisis serio coloca a los salarios como motor de la inflación, en lugar de tipo de cambio, precios internacionales, tarifas".

Sin medias tintas, Vallejos se puso del lado de Camioneros: "Por eso, posiciones firmes de los gremios que tienen mayor peso para dar la discusión, como camioneros y otros, son absolutamente necesarias. ¿Si ellos, que tienen mayor peso, se tiraran a menos, como algunos parecen pretender, qué queda para los gremios más chicos?"

"Al margen, sería inmoral cualquier posición que, habiendo apoyado acríticamente decisiones que contribuyeron a vaciar las reservas del BCRA (verdadera causa del problema cambiario e inflacionario actual), pretenda resolver el problema que eso creó perjudicando más a los trabajadores", continuó.

Vallejos destrató a la ministra de Trabajo por sus declaraciones sobre los modos de lucha sindicales: "Pero, sobre todo, sería miope o malintencionada, cualquier posición que se suba a la estrategia de la derecha radicalizada que hoy existe, tildando de violentos los reclamos de los trabajadores. Violento es cómo le arrancaron 10pts de participación en el ingreso a los salarios".

Finalmente, colocó sin decirlo a la Ministra del lado de las patronales, y advirtió: “Por favor, argentinos y argentinas (al menos, los q no son dueños o CEOS de multinacionales), usemos la cabeza en defensa propia. Cuidemos lo que queda de país y a nuestro pueblo, q ya nos robaron bastante, y es sobre esa base q deberemos reconstruir la Patria que nos merecemos”.