¿Se levantó polvareda en el escrutinio definitivo por "esconder votos"?

En este panorama, si bien las jornadas se desarrollan con "normalidad" -según el cortista Daniel Olivares Yapur-, los apoderados de los cuatro frentes en pugna -San Juan por Todos (Uñac-Gioja), Unidos por San Juan (Orrego, Cáceres, Arancibia, Vallejos), Desarrollo y Libertad (Ramírez, Miers, Agüero) y el Frente de Izquierda (Jurado)- están supervisando con detalle cada movimiento de urnas, pone el ojo en cada telegrama y, de ser necesario, en cada voto.

En las últimas horas, se levantó polvareda en el segmento que le tocó a Capital. Había una duda, como no podía ser de otra manera, respecto a la cantidad de votos de las listas, que configuran el nuevo Concejo Deliberante que entrará en funciones el 10 de diciembre. La cuestión era si el candidato a la intendencia Gonzalo Ocampos metía o no un edil. Resultó que no. Pero para eso hubo que contar varias veces. Voceros del radicalismo dijeron que los roces no llegaron desde el peronismo, sino desde el propio frente Unidos, pues la electa Susana Laciar podía sumar un cuarto concejal. Fue la única discusión encendida de la jornada. Luego, ya entre risas, señalaron "nos querían esconder votos".

También hubo un dato a resaltar: las pocas urnas que se abrieron. En Caucete, el Tribunal -conformado por Olivares Yapur, Adriana García Nieto y Eduardo Quattropani- dispuso esa medida porque "faltaban datos, no sólo en el acta de escrutinio, si no que faltaban datos en los certificados de escrutinio aportados por los fiscales", entonces, definieron "hacer el escrutinio voto por voto". El problema: "No había datos de toda una categoría".

Una información relevante: los apoderados de Unidos por San Juan, que llevan los guarismos minuto a minuto, dijeron a este diario que el séptimo diputado proporcional -que corresponde a Gustavo Usin- "está casi abrochado".