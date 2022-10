Se filtró el borrador donde el giojismo pedía juicio político contra Rubén García

La dura interna que sostienen en Rawson el giojismo y el intendente Rubén García sumó un nuevo round. Esta vez, con el borrador de un documento de alto impacto institucional que se filtró. Nada menos que el pedido de juicio político al jefe comunal de parte de los ediles que responden al presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó. Era un secreto a voces que ese sector disidente a la gestión elucubraba una embestida. Ahora, altas fuentes municipales confirmaron que el escrito existió y hubo pasilleo para tantear la correlación de fuerzas. No obstante, de momento, no prosperó, pero hay alerta.

Justamente, en una entrevista a este diario, Salvadó -que es un alfil del diputado Juan Carlos Gioja- dijo que "no estoy en contra del intendente, los medios pintan una novela que no existe, que es producto de una mala gestión". Sin embargo, las fuentes aseguraron que son los concejales que están bajo su ala quienes escribieron el pedido de juicio político por "falta de cumplimiento de los deberes en su cargo". Según fundamentaron, es por el incumplimiento de Rubén García de una ordenanza al "no confeccionar el organigrama municipal" y que no comunicara el listado de empleados que pasaron a planta permanente. También porque el intendente tomó la atribución de reducirse el sueldo y por la polémica compra de talonarios que hizo el entonces secretario de Gobierno, Elías Robert -hoy candidato del Frente Renovador-, a la empresa de su propia madre.

d1d0bbdc-4a57-4849-b0a3-33d09eb1f46c.jpg El borrador de la formulación de juicio político al intendente Rubén García.

Este borrador es -en la práctica- un resumen de las principales quejas del giojismo y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem). Los ocho concejales que responden al espacio de Lealtad Justicialista, la agrupación que dirige el diputado nacional José Luis Gioja, hicieron su tarea al tantear a los cuatro ediles del Pro sobre cómo votarían al respecto. Desde el macrismo les respondieron que no acompañarían porque sería jugar una interna que es impropia. Sobre todo, explicaron desde el partido amarillo, porque los giojistas nunca dieron lugar a las interpelaciones que ellos solicitaron. "No quieren estar solos al momento de la votación en el juicio político y ahora pasan a ser más opositores que nosotros mismos, por conveniencia nada más", razonaron. En tanto, desde el entorno de García, pensaron que la iniciativa no prosperó por ahora y están alertas a los movimientos.

El presidente del Deliberante había fustigado con dureza al jefe comunal: "Somos demasiado benévolos ante una gestión tan mala". No lo dijo en tono de reproche, sino como balance. Además, había relativizado las denuncias hacia García. "Hay infinidad de pedidos de informe, de interpelación y también de juicio político. Es normal por la gestión tan mala que hay", dijo el cabecilla de Lealtad Justicialista. "Ya no se trata de un problema político", comentó el martes.

El encargado de responder a las acusaciones del giojismo fue el escudero del intendente, el asesor Ricardo Pintos. No le extrañó el borrador elaborado por concejales: "Son una corporación política, no dejan gobernar". También rebatió los fundamentos del eventual juicio político. Primero, informó que "la confección del organigrama es facultad de Intendente y está confeccionado". Segundo, "el decreto que hacen mención es el que el Intendente se baja su sueldo para poder abonarle el 68% de incremento a los municipales. Pero como los concejales están enganchados con el sueldo del Intendente no aprobaron el decreto porque ellos querían percibir el 40% de incremento que dio el Poder Ejecutivo provincial". Finalmente, aclaró que "se dio un incremento a toda la planta política del 35%. De esa manera, el intendente que percibía sus haberes asimilados a un ministro del Poder Ejecutivo ya no lo estaba porque percibía el 5% menos".