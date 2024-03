Se confirmó la sesión en Diputados para volver a designar los cargos del IPEEM

A fin de año, el uñaquismo hizo valer su mayoría en la Legislatura local para quedarse con el cargo de primer vocal, a la par que el Partido Bloquista se quedó con la segunda vocalía. El PJ designó así al ex ministro de Gobierno, Alberto Hensel, y el PB puso a Andrés Chanampa. Fue un fuerte debate sobre a quién le corresponde. Es que las vocalías en juego se reparten según qué partido sea primera y segunda minoría de integrantes parlamentarios, como establece la Constitución, concepto que tuvo diferentes interpretaciones de las fuerzas que coexisten en el recinto de la Legislatura local. Se da ahora que el partido que gobierna no tiene mayoría de diputados, a la vez que el espíritu de la norma es que el IPEEM sea conformado por presidente y vice designados por el Ejecutivo -actualmente son Eduardo Machuca y Ricardo Gutiérrez-, más dos vocales que ostenten el contralor, es decir de la oposición.

El asunto tuvo varios episodios desde diciembre a la fecha. Tras ganar la pulseada en Diputados el uñaquismo, Marcelo Orrego les respondió vetando las designaciones. En ese interín, el Partido Bloquista fue a la Justicia a pedir que defina y el juez opinó que deben agotarse primero las instancias en la Legislatura. A la par, Hensel decidió renunciar a la designación. Y mientras tanto, el IPEEM tiene congelado el manejo de las áreas mineras por falta de autoridades.

En este marco, el pasado jueves 7 de marzo el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 358-MG-2024 por el que se convoca a la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan a Sesión Extraordinaria conforme lo dispuesto en los artículos 153 y 189 inciso 8º de la Constitución Provincial para el tratamiento del asunto: Regularización operativa mediante la designación de los dos vocales del IPEEM en un todo de acuerdo con la Ley Nº 387-A.

Según dijo la semana pasada Martín, hay consenso para la sesión, no obstante no está claro qué postura tendrá el PJ.

¿Quiénes serán nominados para el IPEEM?

En Casa de Gobierno la semana pasada aseguraron que no está definido quién será el elegido de Orrego para el IPEEM, ya que se declararon "sorprendidos" por la decisión de la Justicia sobre la presentación de los bloquistas y la renuncia de Hensel. Por eso, estaban esperando a que llegara Orrego de Canadá para discutirlo.

En diciembre, cuando se dio la puja en el recinto y terminó ganando la votación la dupla Hensel-Chanampa, el interbloque Juntos por el Cambio propuso para el IPEEM a Marcelo Yanzón Grossi, especialista en Derecho Minero, de manera que este puede ser el nombre que surja nuevamente ahora que se votará nuevamente la designación.

Por su parte, consultado el presidente del PB y diputado provincial, Luis Rueda, dijo que mantendrían a Chanampa. "Nosotros propondríamos lo mismo que hemos venido, o sea, sería la misma moción. En ningún momento se ha discutido otra cuestión, no se ha puesto en duda lo del bloquismo. Nosotros, la instancia judicial era para que la justicia defina a quién le correspondía nombrarlo, y obviamente lo que la justicia dice le corresponde a la Cámara de Diputados. Yo ayer podría haber apelado diciendo, bueno, sigamos la instancia judicial, pero como ya lo hemos tratado o lo hemos hablado con el vicegobernador, no he presentado nada más", aseguró.