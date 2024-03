El orreguismo anunció que pondrá uno de los suyos en el IPEEM

Esta definición se da en medio de una turbulencia que viene desde diciembre, cuando el uñaquismo hizo valer su mayoría en la Legislatura local para quedarse con el cargo de primer vocal, a la par que el Partido Bloquista se quedó con la segunda vocalía. El PJ designó así al ex ministro de Gobierno, Alberto Hensel, y el PB puso a Andrés Chanampa. Fue un fuerte debate sobre a quién le corresponde. Es que las vocalías en juego se reparten según qué partido sea primera y segunda minoría de integrantes parlamentarios, como establece la Constitución, concepto que tuvo diferentes interpretaciones de las fuerzas que coexisten en el recinto de la Legislatura local. Es que se da que el partido que gobierna no tiene mayoría de diputados, a la vez que el espíritu de la norma es que el IPEEM sea conformado por presidente y vice designados por el Ejecutivo -actualmente son Eduardo Machuca y Ricardo Gutiérrez, más dos vocales que ostenten el contralor, es decir de la oposición.

El asunto tuvo varios episodios desde diciembre a la fecha. Tras ganar la pulseada en Diputados el uñaquismo, Marcelo Orrego les respondió vetando las designaciones. En ese interín, el Partido Bloquista fue a la Justicia a pedir que defina y el juez opinó que deben agotarse primero las instancias en la Legislatura. A la par, Hensel decidió renunciar a la designación. Y mientras tanto, el IPEEM tiene congelado el manejo de las áreas mineras por falta de autoridades.

Este jueves, el vicegobernador opinó sobre la renuncia de Hensel: "creo que es saludable en el sentido que viene a destrabar, si se quiere, este conflicto. También es cierto que fue de manera paralela con la resolución del juez donde rechazó el amparo que había presentado el bloque bloquista. Lo importante acá es que hay buena predisposición: a pesar de la judicialización que se hizo, siempre mantuvimos un diálogo franco y permanente con el bloque justicialista, con el bloque bloquista, con sus presidentes más puntualmente, tratando de resolver esto con ideas muy dispares".

Martín anunció que "luego de mucho diálogo sobre fines de la semana pasada, quedamos ya de acuerdo en poder realizar una sesión para la nueva designación de estos dos miembros del IPEEM que deben ser designados por la Cámara, proponérselo al señor gobernador y que el señor gobernador haga las designaciones pertinentes. Así es que si Dios quiere, el próximo jueves, esa es la idea al principio, tendríamos sesión para poder designar a los dos miembros del IPEEM".

Para el orreguismo, "las minorías están claras, están definidas, es decir, la mayoría es el bloque justicialista, que tiene 19 diputados, luego la primera minoría, es decir, el segundo bloque con mayor cantidad de diputados es Producción y Trabajo, y la segunda minoría, el tercer bloque con mayor cantidad de diputados, es el Bloque Bloquista. Por eso el bloque Producción y Trabajo y el bloque bloquista son a los que les corresponde un representante cada uno, conforme lo establece la ley. De esa manera se llevaría a cabo la sesión del próximo jueves".

Incluso Martín sugirió que el PJ desistió de la pelea. Al ser consultado sobre si esta situación la entendieron así todos los bloques de la Legislatura, respondió que "sí, esto es lo que hemos venido charlando. Pueden, en gran parte sí, puede que haya alguna postura distinta, pero bueno, es lo que venimos consensuando, y acá una semana más nos queda, así es que la sesión es el próximo jueves, porque hablo de manera potencial que sería el próximo jueves, y bueno, es lo que venimos conversando en todas estas semanas previas".

¿Quiénes serán nominados para el IPEEM?

En Casa de Gobierno aseguraron que no está definido quién será el elegido de Orrego para el IPEEM, ya que se declararon "sorprendidos" por la decisión de la Justicia sobre la presentación de los bloquistas y la renuncia de Hensel. Por eso, están esperando a que llegue Orrego, que se encuentra en la feria minera de Canadá hasta este viernes. Por eso se espera una catarata de nombres en los próximos días sonando para el apetecible cargo.

Por su parte, consultado el presidente del PB y diputado provincial, Luis Rueda, dijo que mantendrían a Chanampa. "Nosotros propondríamos lo mismo que hemos venido, o sea, sería la misma moción. En ningún momento se ha discutido otra cuestión, no se ha puesto en duda lo del bloquismo. Nosotros, la instancia judicial era para que la justicia defina a quién le correspondía nombrarlo, y obviamente lo que la justicia dice le corresponde a la Cámara de Diputados. Yo ayer podría haber apelado diciendo, bueno, sigamos la instancia judicial, pero como ya lo hemos tratado o lo hemos hablado con el vicegobernador, no he presentado nada más", aseguró.