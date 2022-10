San Juan y Mendoza, unidas en un impensado rubro

En dicho encuentro participaron disertantes mendocinos y también llegó a la apertura para sentarse al lado de Sergio Uñac, el ministro de Infraestructura y Planificación de Mendoza, Mario Isgro, que fue recibido por su par sanjuanino Julio Ortíz Andino. Hace tiempo que no se veía una comunión cuyana tan expresa, entre las dos provincias que responden a fuerzas políticas encontradas, sobre todo en la víspera de la contienda electoral 2023. Esta movida generó un novedoso espacio de diálogo, sobre lo que consideran oficialmente un desafío, que es encontrar soluciones conjuntas a problemas comunes de infraestructura. Ambas provincias, además de compartir su perfil vitivinícola, lo que muchas veces las ha puesto en la misma vereda, ahora se conectan en pos de otras áreas que son motor de las economías y de alta sensibilidad para la comunidad.

obrass.jpg Uñac dio apertura al Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías de la Construcción donde participó un alto funcionario mendocino.

De hecho, la visita del gobernador de Juntos por el Cambio, Rodolfo Suárez, no es el único gesto en la nueva comunión con los sanjuaninos. Justamente este jueves los diputados de San Juan aprobaron un Convenio Marco de Colaboración suscripto el 5 de septiembre último entre el Gobierno de la provincia de San Juan a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Gobierno de la provincia de Mendoza a través del Ministerio de Planificación e Infraestructura, con el objeto de fortalecer el desarrollo de un plan estratégico regional.

Este acuerdo se hizo, según se explicó oficialmente, para intercambiar datos y experiencias. Servirá, por ejemplo, para desarrollar un plan estratégico regional que apunta a mejorar rutas, optimizar el recurso hídrico y planificar estratégicamente el desarrollo de viviendas y del territorio. Oportunamente fue el propio Isgro quien destacó que “trabajar en conjunto es muy importante, por todo lo que nos une con San Juan. Ellos tienen un muy buen desarrollo en materia energética y Mendoza se destaca por la planificación eficaz del territorio. Además, nuestra Ley de Obra Pública es de avanzada y queremos compartírsela”.

En ese entonces, Ortiz Andino, indicó que “nos beneficia intercambiar experiencias y este convenio se da en el marco de los trabajos que vendrán con la empresa Mekorot, de Israel, para ejecutar un plan maestro del agua a fin de optimizar el recurso hídrico en la zona”. Además, comentó que “la idea es ir en conjunto a la Nación por el tema de la redeterminación de precios, ya que muchas empresas intercambian locaciones de trabajo entre Mendoza y San Juan”.

Según indica el convenio, estas jurisdicciones se prestarán recíproca colaboración en asesoramiento técnico, actividades, proyectos, programas de estudio, cursos, seminarios, investigaciones y cualquier otra actividad que pudiera surgir con el fin de fortalecer y desarrollar la planificación de obras de cada administración provincial.

Ahora se volvieron a mostrar en tándem en el Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías de la Construcción, que tiene lugar este jueves y viernes, organizado por la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, apoyado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de San Juan. Este meeting además de los funcionarios congregó al presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción en San Juan, Enrique Velasco; decano de la FAUD, Guillermo Velasco; presidente de la Confederación de PYMES Constructoras de la República Argentina, Gerardo Fernández; representante de la Cámara de la Mediana Empresa, Dino Minozzi y miembros del sector. Y está destinado a estudiantes, profesionales, empresas, funcionarios e interesados en el sector de la construcción entrada es libre y gratuita y contará con la participación de disertantes expertos de Buenos Aires, Mendoza y San Juan.

obrss.jpg

En este espacio, se abordan temas desde distintas perspectivas: desde lo gubernamental, las empresas de insumos, las constructoras y profesionales. Y, según se presentó oficialmente, tiene por objetivo pensar en nuevos sistemas constructivos, basados en nuevas tecnologías, que permitan favorecer a los distintos estamentos del sector de la construcción. En el caso de la industria, es necesario implementar nuevas metodologías que brinden múltiples beneficios. El Congreso responde a esa necesidad, enfocándose en conocer lo que se está haciendo en el resto del mundo y el estudio de las posibilidades de implementarlo en San Juan y en Mendoza también.

Hermanadas por los sismos y la sequía

En el comienzo del acto, Uñac destacó que “en San Juan y Mendoza estamos acostumbrados a la construcción tradicional y es una realidad. Durante muchas décadas tuvimos una inclinación para determinar que el sistema tradicional ofrece ciertas características. Más allá de los desafíos sísmicos que tenemos debemos plantear un cambio cultural, también en las nuevas tecnologías de la construcción. Se abaratan costos y tiempos e impactan lo menos posible en la mano de obra porque. Estos son los desafíos que deberemos darnos en el corto tiempo”.

Y agregó que “estos desafíos deben empezar acá, en coloquios, seminarios y congresos, donde podemos discutir presente y futuro de San Juan y de las nuevas tecnologías. El pasado tiene que servir como una referencia de las cosas que hicimos, de las que deberemos consolidar y las que no hicimos bien y que deberemos mejorar. Pero los ojos tienen que estar puestos en los nuevos desafíos de la construcción, que implica pensar que San Juan y Mendoza no solamente tienen presente si no que estamos entre todos discutiendo y planificando el futuro”.

A su turno, Ortiz Andino hizo hincapié en los esfuerzos en sociedad contra la sequía: “valoro y agradezco el apoyo recibido por Mendoza, trabajando en varios temas de forma conjunta, como el hídrico. La participación de ellos en este congreso de alguna manera hace que se evidencie este trabajo en conjunto, también en un seno que estamos como lo es SIMOP, donde están todos los ministros de obras públicas del país”.

Para cerrar la idea del trabajo mancomunado con los mendocinos, el ministro uñaquista dijo que “es muy importante que vayamos de la mano, independientemente del escenario político que tengamos en cada provincia. Tenemos situaciones muy parecidas y la verdad hay grandes posibilidades de avanzar y nos va a beneficiar a ambas provincias”. Para cerrar la idea del trabajo mancomunado con los mendocinos, el ministro uñaquista dijo que “es muy importante que vayamos de la mano, independientemente del escenario político que tengamos en cada provincia. Tenemos situaciones muy parecidas y la verdad hay grandes posibilidades de avanzar y nos va a beneficiar a ambas provincias”.

Por su parte, el mendocino Isgró hizo hincapié en el trabajo conjunto entre provincias y en las nuevas tecnologías en materiales, lo que “nos lleva a pensar en ir hacia el futuro. A partir de la Ley de Etiquetado de Eficiencia Energética, empezamos a instalar las nuevas tecnologías constructivas, que aporta a los proyectos velocidad, eficiencia, factor humano en la instalación de materiales y otros”. Finalmente, el funcionario agradeció a los organizadores del congreso y el Gobierno de San Juan por el evento.

Entre las ventajas de estos sistemas se encuentran: Reducción de costos y de plazos de construcción; Cuidado del medio ambiente; Menor empleo de agua; Uso de materiales que no afectan a la naturaleza y reducción de desechos y uso eficiente de la energía.

Por otra parte, para la jerarquización de los trabajadores habrá capacitaciones, mayor aplicación de actividad intelectual, menor esfuerzo físico y riesgo de accidentes, según anunciaron en este espacio de debate.