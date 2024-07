San Juan, "en un tire y afloje" con Nación por una deuda de $29.000 millones

Esos casi 29 mil millones de pesos de diferencia no es poca cosa. El propio ministro se encargó de dimensionarlos: “con ese monto que está quedando terminaríamos con todo lo que son las viviendas que estaban en cartera en lo que es Nación-Provincia. Y son 40 barrios aproximadamente, que hoy por hoy vamos a ir avanzando con fondos provinciales. Porque una obra que se para, es una obra que no la recuperas o la recuperas a largo plazo y te termina saliendo otra obra más", dijo en declaraciones a Radio Sarmiento.

De todas maneras, aclaró el funcionario orreguista, "hasta que veamos nuevamente con la Nación cómo vamos a seguir, con fondos provinciales vamos a continuar con las viviendas porque no podemos estar especulando con si envían o no envían los fondos o si firmamos el convenio o no lo firmamos".

Y ahondó Perea: "Por un lado vamos a trabajar con los papeles, como corresponde, y por otro lado no vamos a para con la construcción de viviendas, como corresponde".

Tras el anuncio de Milei de no continuar financiando obras públicas en todo el país, San Juan fue la primera en lograr reactivar diversos proyectos, hasta ahora todos con fondos provinciales, mayormente construcción de casas a través del IPV y caminos. Ahora cuenta con un acuerdo con Nación, que se dio en la antesala de la aprobación de la Ley de Bases en el Congreso, que incluye un compromiso de financiamiento nacional.

Perea recordó que "hemos firmado dos convenios hasta el momento con la secretaria de Obras Publicas de la Nación para seguir saliendo de la provincia de la Nación. Que son obras que corresponden a lo que es pavimento y a lo que es saneamiento con ENOHSA. En este caso, ellos han devuelto, son 45 obras que habían devuelto a la provincia. Y ellos se harían cargo solamente de 7 obras al 100% la financiación, que nosotros hemos tratado de negociar con ellos las que son de mayor envergadura".

Agregó que "en este caso, hemos tomado la decisión de continuar con la obra del Acueducto Gran Tulum que es una obra más que importante para San Juan porque venía a un ritmo muy lento. Ellos estarían pagando la deuda que tienen con la empresa al 2023. Y de ahí en adelante".

El ministro confirmó que "nosotros estamos viajando con el gobernador, creo que el 2 de agosto tenemos una reunión para ver cómo va a ser la certificación y la redeterminación de precios al 2024".

Así también, mencionó, está en el compromiso la obra del Acueducto El Tambillo, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al igual que la terminación de un tramo de la Ruta 40 Sur. Por otro lado se firmó el convenio con el Secretario de Educación de la Nación "por el cual nos vamos a hacer cargo de la provincia de nueve establecimientos escolares, que ya están en ejecución y la Nación se haría cargo de 16 escuelas, que nos pareció más que importante firmarlo".

El funcionario contó que en un principio se había hablado con Nación de que el financiamiento de obras fuera 50% provincial y 50% nacional. "Hoy por hoy estamos poniendo el 100% prácticamente. En 40 barrios que hay que para entregar si nosotros logramos el 50% de Nación nosotros reactivamos el 100%. Hoy por hoy vamos regulando, estamos haciendo de a 10 barrios, entregando, después otros 10 . Y esa es la negociación. Estamos esperando la respuesta de ellos a ver qué nos dicen y de qué manera podemos conseguirlo”, concluyó.