Ruta 40 Sur, túnel de Zonda y una sorpresa: qué pasó con las obras claves pactadas con Nación

Este viernes, durante un recorrido por 9 de Julio en el marco del operativo integral que se encaró en el departamento, el gobernador habló, en rueda de prensa, sobre cómo va la reactivación de las obras anunciadas.

"Lo bueno es que se pudo, se hicieron las gestiones y además se cumplió firmando los convenios. Ustedes saben que eso costó mucho porque la energía había parado todo tipo de obras pero, gracias a Dios, San Juan entró en el lote de las provincias donde algunas obras que se habían comenzado, vamos a lograr el total de financiamiento", valoró el mandatario.

Orrego contó que están trabajando con gente de Nación que viene a hacer recorridos por las obras propuestas, que ya lo hicieron en el acueducto Gran Tulum y ahora lo encararán en el Túnel de Zonda.

Destacó que "con el tema del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) pudimos conseguir el acueducto de Jáchal, para que sea financiado totalmente por Nación, y además también el acueducto del Tambillo en Iglesia". Agregó que "lo que pudimos conseguir también es que de 25 escuelas, que eso lo firmé cuando vino a concretar el Programa de Alfabetización que estaba en desarrollo. En este caso, la provincia va a terminar con 9 escuelas, y 16 escuelas también logramos que las termine Nación".

Sobre la Ruta 40 Sur, "la Ruta 40 que yo les comenté, tuvimos la oportunidad, y eso sí fue un gran esfuerzo, porque ¿qué es lo que sucedía con la Ruta 40? Si bien está fondeada por el BID, uno para acceder a los fondos crediticios, necesita el ok de Hacienda de la Nación, porque si no a la Nación le figura como un pasivo. Entonces solamente se pudo dar ok algunas obras de Hacienda, digamos, en relación a lo que es el interior del país. Y logramos incorporar la Ruta 40, nos dieron el ok, y eso significa que ya estamos tramitando todo tipo de papeles. Ante el BID ahora, porque es una obra que se había licitado, adjudicado, pero nunca hubo inicio de obra.

La sorpresa: insistir con la Ruta 20

Orrego también deslizó que buscarán con la gestión de Javier Milei avanzar en el ambicioso plan de convertir en autopista la Ruta 20, lo que viene hace años en proyecto pero requiere de una fuerte financiación.

"Yo vengo de estar como intendente de Santa Lucía, y sé lo que significa el día de mañana tener la posibilidad de que la Ruta 20, sea una posibilidad hoy".

Afirmó Orrego que "la Nación no lo tiene en planes, pero eso no significa que sigamos insistiendo en un futuro, porque es una ruta donde ingresa más del 90% de la gente que viene a la provincia, por Santa Lucía".

Ya había adelantado algo de este interés de hacer esta ruta el titular de la delegación local de Vialidad Nacional, Enrique Manni, que venía de ser funcionario orreguista. Confirmó a Tiempo de San Juan apenas asumió que estaban viendo el proyecto e incluso con algunas modificaciones como eliminar el diseño de entradas a la nueva futura terminal de colectivos de San Juan a la altura del Monumento al Gaucho, porque no es la idea del actual gobierno hacer esa obra allí.