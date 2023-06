Rubén Uñac recibió el apoyo de la CGT completa

“Había que asumir la responsabilidad de esta candidatura, lo hice y lo hago con mucha altura, con la frente bien alta, con una gran responsabilidad sobre mis espaldas, primero para ganar, y como vamos a ganar, después para gobernar”, dijo Rubén.

Aseguró que junto a Cristian “somos la garantía de la continuidad de este proyecto político que conduce Sergio llamado Modelo San Juan, basado en tres premisas: inversiones, que es igual a empleo, que es igual a bienestar para todos los sanjuaninos y todas las sanjuaninas, no para unos pocos como promueven desde la oposición”.

Luego mencionó que en lo que queda de campaña seguirá saliendo a la calle a estrechar la mano de la gente, dar un abrazo o compartir un mate, “porque esa es la forma en la que entendemos que hay que hacer política, con la cercanía”.

“Hoy, ver esta Confederación General del Trabajo unida es una gran alegría porque significa que hay trabajadores unidos. A todos les pido que salgamos a convocar y a convencer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, porque este es un proyecto que le ha dado muchos beneficios a San Juan. Por supuesto que quedan muchas cosas por hacer, se viene la segunda etapa que es dotar de calidad a todo lo realizado, a todas las infraestructuras y a todos los servicios. Y vamos a asegurar la continuidad de la obra pública porque es un gran generador de trabajo, un movilizador de toda la economía”, aseguró el senador y candidato.

A su turno, el gobernador destacó el marco de trabajadores porque “creemos que el trabajo es un gran articulador de la sociedad”.

“Estoy orgulloso de la lista que tiene que ser la continuidad y la evolución de este proyecto político, eso es lo que significa Rubén Uñac y Cristian Andino. Puedo decirles con tranquilidad que cierro este periodo pudiendo mirarlos a los ojos y diciéndoles que di todo lo que pude, me esforcé hasta el cansancio. Pero saben una cosa, lo que no mata fortalece, y lo que nos pasó con la Corte Suprema no solo no nos mató, sino que nos ha fortalecido. Y si esto pasó fue para que Rubén y Cristian sean esa continuidad y esa evolución que este proyecto necesita”, dijo el mandatario.

Luego, el candidato a vicegobernador destacó que entienden a la política como la que transforma realidades y acerca una mejor calidad de vida a la gente, la que hace realidad los sueños de sanjuaninas y sanjuaninos.

“Este 2 de julio se definen dos modelos: un Estado que genera igualdad de oportunidades, un Estado presente, que busca cómo generar empleo; y del otro lado está el modelo que es el modelo del marketing, la pose para la foto, y eso no es la política. La política es ponerse el overol y salir a trabajar como ha hecho Sergio, como lo hace Rubén, saliendo a recorrer cada rincón, como lo estamos haciendo”, dijo Andino.

La voz de los trabajadores estuvo en Cabello quien advirtió: “Somos trabajadores, es sacrificio y es con trabajo y no hay otra, y es lo que estamos acostumbrados a hacer. No regalemos nada de lo conseguido, luchemos con más fuerza que nunca porque los que más perdemos con un gobierno del PRO somos los trabajadores, así fue en toda nuestra historia. Cuidemos nuestro voto, cuidemos nuestro presente y nuestro futuro, acá están nuestros candidatos, son Rubén Uñac y Cristian Andino”.