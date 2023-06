Rubén Uñac, mismo apellido, mismas convicciones

En las redes se presenta como "político, hijo, hermano y padre. Orgulloso representante de todos los sanjuaninos en el Senado". Rubén Uñac es el elegido de su hermano Sergio para reemplazarlo en la carrera por la Gobernación, un designio inesperado, surgido por la decisión de la Corte Suprema de no dejar participar por la reelección al actual gobernador, con quien además del mismo apellido son reconocidos por compartir las mismas convicciones peronistas.

En las últimas horas posteó sobre la decisión del tribunal superior que "la inhabilitación del candidato a gobernador del espacio Vamos San Juan es un claro atropello al federalismo, una intromisión a la autonomía provincial y una falta de respeto a los votantes, quienes claramente definieron con su sufragio a quién hubieran elegido al frente del Ejecutivo". Y termina con una arenga: "No nos van a desalentar. Al contrario, ahora más que nunca: ¡Vamos San Juan! Porque unidos vamos a seguir adelante".

Rubén es el hermano mayor de Sergio, y el próximo 19 de marzo soplará 60 velitas. Tiene dos hijos, Candelaria y Juan Ignacio.

Hijo de la maestra Dora Ene San Martín y del ex intendente pocitano Joaquín “Coco” Uñac (1938-2003), Rubén Uñac nació en Pocito, en una casona que todavía conserva la familia a pocas cuadras de la plaza Libertad. Hizo la primaria en la escuela Antonino Aberastain y su madre ha contado más de una vez que en la mesa se hablaba de política. El secundario lo terminó en el Colegio Don Bosco, donde egresó en 1981 para irse a Córdoba a estudiar leyes.

Con su hermano Sergio, trabajaron para la candidatura de su padre, saliendo a pegar afiches y poner carteles de propaganda por el pueblo. En ese entonces, don Joaquín era un ferretero respetado en sus pagos y fue el entonces diputado José Luis Gioja quien lo tentó para jugar para la Intendencia, en la que arrasó en las urnas.

“Recuerdo mucho los viajes de vacaciones”, contó a Tiempo de San Juan hace unos años Rubén, sobre la relación con su padre, que falleció víctima de cáncer en 2003. “Normalmente íbamos a Mar del Plata. Mi papá nos preparaba atrás una especie de cama con el asiento para que fuéramos cómodos. Siempre tratando que no peleáramos, que no discutiéramos”.

Y sobre doña Ene, contó en esa oportunidad que “recuerdo mucho que en los primeros años del secundario mi mamá, que es docente, me ayudaba mucho a estudiar. Me tomaba las lecciones. Yo se lo pedía porque me daba seguridad”.

joaquin.webp Joaquín, Sergio, Dora y Rubén, en sus años mozos en el Pocito natal.

Se podría decir que Rubén tiene un marcado perfil legislativo. Venía de recibirse de abogado en la Nacional de Córdoba, donde era activo militante de la Juventud Universitaria Peronista, cuando comenzó su actividad pública en la Municipalidad de Pocito, bajo las intendencias de su padre Joaquín, durante dos períodos. Fue desde 1995 hasta 2003, cuando ingresó a la Cámara de Diputados de San Juan. Allí llegó como asesor del diputado y médico pocitano Blas Ochoa. Luego ascendió a secretario administrativo de la Legislatura provincial. Por esos años también se mostraba muy cercano a Gioja, de quien era colaborador desde el año 2000.

La carrera de Rubén fue meteórica. Su primer cargo de los cinco electivos que cosechó fue el de diputado nacional, de 2005 a 2007, cuando fue electo vicegobernador de San Juan, como compañero de fórmula de José Luis Gioja. Estuvo como segunda autoridad de la provincia hasta 2011, cuando se dio un hecho histórico en la política sanjuanina, porque el hermano mayor le entregó la Presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia al hermano menor, cuando Sergio fue electo vice.

En 2011, Rubén volvió a asumir como diputado nacional con mandato hasta 2015, cuando volvió a la Legislatura sanjuanina, en la que ocupó una banca hasta 2017 hasta que fue electo para irse al Senado, lugar en el que está en la actualidad y con mandato hasta diciembre próximo.

Desde entonces, como senador, mantiene un alto perfil en el Congreso, con participación en varias comisiones, con acento en la de Minería. Entre los cargos que ocupó están el de vicepresidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles; vicepresidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales; vocal en la Comisión de Deportes; vocal en la Comisión de Asuntos Constitucionales; vocal en la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos; vocal en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249); vocal en la Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Conjunta Argentina Chilena, vocal en la Comisión Especial Bicameral Reconversión de la Industria Gasífera (Ley 24.076).

Actualmente, en el Senado de la Nación, Rubén es presidente en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, vocal en la Comisión de Defensa Nacional y vocal en la Comisión de Asuntos Constitucionales. "Quiero expresar mi compromiso personal para generar el desarrollo integral de la minería, por supuesto ejerciendo los controles como lo hacemos en mi provincia", expresó en su momento el sanjuanino tras agradecer el voto de confianza de sus pares.

Los que lo conocen de cerca lo describen como "un tipo cabal, de principios muy bien plantados, frontal. Un buen compañero, con un humor increíblemente bueno pero en el momento de ponerse serio, es muy serio". En lo político, en el PJ le reconocen ser un hábil negociador, prudente y fiel a sus convicciones.