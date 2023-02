Rubén García y un deseo sobre la candidatura de José Luis Gioja a gobernador

Este miércoles, luego del inicio de sesiones del Concejo Deliberante de Rawson, el intendente Rubén García se refirió a su ex socio, el diputado nacional José Luis Gioja. Es más, le hizo una invitación.

Siguen los dardos La advertencia a Rubén García antes de abrir sesiones en Rawson: "Si no quiere salir lesionado..."

Primero hicieron varios pedidos de informe y después concretaron -los ocho concejales giojistas más los cuatro del Pro- la interpelación del comunero. Incluso armaron una comisión investigadora para constatar la realización de las obras que García aseguró en su informe.

Con todo, el intendente se tomó unos minutos post discurso de apertura de sesiones para hablar de la campaña electoral. Ante la consulta de este diario, García aclaró que jugará dentro del frente oficialista que encabeza el gobernador Sergio Uñac. "Soy justicialista", dijo.

Acto seguido, se refirió al lanzamiento de José Luis Gioja como candidato a gobernador: "Me parece bárbaro". Sobre si el legislador nacional debe acompañar a Uñac o no, el intendente expresó: "Creo que debe primar que hay que trabajar dentro del justicialismo. Gioja tiene una larga trayectoria. Tenemos que estar todos juntos dentro del partido que nos vio crecer. Ir por fuera no tiene sentido, hay que defender las banderas del justicialismo".

Finalmente, comentó: "Me gustaría que José Luis Gioja vaya por dentro".