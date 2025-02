RTO y licencias de conducir: en San Juan, qué cambios nacionales se aplicarán y cómo

La inspección vehícular es un tema sensible y según el anuncio nacional ya no será obligatorio pasar por los talleres del Estado para la verificación o RTO sino que “se va a poder hacer en cualquier taller o concesionario habilitado”. Además, se modificarán los plazos tanto para vehículos nuevos como usados: los 0km realizarán su primera inspección a partir del quinto año de patentamiento y, una vez cumplidos los diez años de antigüedad, el trámite se hará cada dos años. En la actualidad es cada tres, después del año tercero al año séptimo, cada dos, y a partir de ahí anualmente.

Sobre esta extensión de los plazos de la RTO, Molina dijo en diálogo con Radio Sarmiento este jueves que "lo primero que vamos a esperar desde el gobierno provincial es que esté el decreto, para saber bien la letra chica, y de ahí nosotros con un convenio con la Nación tenemos que ver de adherir o no, o adherir en qué alcance".

Subrayó Molina: "hasta el día de hoy, la RTO se tiene que seguir realizando tal cual se venía haciendo y se exige como se venía exigiendo".

En cuanto a la licencia de conducir, explicó el funcionario sanjuanino que "va a tener un cambio para la licencia profesional, categoría C, D y E, que antes se sacaba en la jurisdicción local, para nosotros en el centro emisor que es la empresa EMICAR, y después aquel que quisiera, camionero o conductor de colectivo, tenía que hacer una revalida con una serie de exigencias médicas para poder ir de una provincia a la otra. Ahora todo eso se va a hacer dentro de la provincia con los estándares que estaba exigiendo la Nación", afirmó.

Sobre este cambio en las licencias aclaró que "también lo tenemos que firmar, o sea, todas las decisiones que toma la Nación, como las provincias, se hace a través de convenios. Vamos a ir a analizar y a estudiar ese camino en la adaptabilidad".

También opinó sobre la visión de la provincia de Mendoza que ha dispuesto que la licencia de conducir tenga vigencia por 10 años para renovarla. Molina se mostró cauto: "En realidad lo que hay que esperar son los cambios que va a hacer Nación completo, porque también va a haber cambios con respecto a la licencia, a la renovación, como por ejemplo de esta licencia profesional. Y para las categorías A y B, moto y auto, que Nación está preparando, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un sistema donde esta renovación usted la va a hacer a través de una aplicación, subiendo la información y subiendo toda la documentación que se le pida".

Recalcó que "entonces digo, son anuncios, no está la letra chica, y tratemos de no generar confusión, hasta que no esté la letra chica, seguimos funcionando tal cual está".

Analizó Molina sobre el debate del negocio que representa la RTO y opinó que "es un servicio que hace a la seguridad vial, y ese servicio hay que desarrollarlo y tiene un costo. Lo puede brindar el Estado o lo puede brindar un tercero. En esto se está abriendo el juego para que cada vez más terceros, también es lo que está planteando la Nación, puedan dar este servicio. En búsqueda de competencia, en búsqueda de que estos costos se reduzcan".

Agregó que "para la seguridad vial, tener una licencia de conducir y tener una revisión técnica es importante, porque sabemos que la persona que maneja más la unidad en la que está, están las dos en condición. Después está la discusión del costo de operatividad de esto (...) Desde la provincia trabajamos con la estructura de costos para que esto no se entienda de mala manera".

Sobre las obleas apócrifas, informó que "hubo una denuncia un par de meses atrás de que se ofrecían este tipo de servicios de oblea a través de una red social. Pero bueno, tenemos que tomarla de esos lugares. O sea, por ahí hay hasta una etapa donde usted le va a transferir plata a una persona y nunca va a obtener el producto. Estas etapas virtuales también hay que tenerlas en cuenta y no debemos caer en esto".

Y destacó: "por el otro lado, vamos a la responsabilidad. El hecho de tener su vehículo en condiciones para que usted no tenga ningún tipo de inconveniente propio no justifica, no es el control en el cual usted tiene que salir a buscar esta alternativa o este delito. Es por su seguridad personal y por la seguridad de las personas que usted transporta, que son normalmente nuestras familias. O sea, nos estamos autoengañando. Por eso es que hay cuestiones culturales que nosotros tenemos que entender y hay cuestiones de responsabilidad individual donde no puede el Estado andar de la mano de cada uno de estos responsables que son los menos, que son los casos aislados".

Por otro lado, el funcionario aclaró sobre la validez de la licencia digital que "para una cuestión de comodidad, la provincia de San Juan le está dando la misma validez. Todavía eso no está aprobado en la ley nacional. Va a salir con este decreto nuevo, con el decreto que va a modificar la ley de tránsito nacional. A partir de ahí va a tener validez. Ahora, también van a haber mecanismos digitales para que, si a usted la encuentran en infracción y corresponde la retención de la licencia, esa licencia digital sea invalidada del sistema y usted no la pueda mostrar en un próximo control".