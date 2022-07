Rodríguez Larreta sobre los cambios de gobierno: "No es un tema de personas, lo que falta es un rumbo"

“Me preocupa mucho toda esta situación. Es una gran irresponsabilidad de este momento del Gobierno que no haya una conducción clara del presidente, que en definitiva es el máximo responsable.” Y agregó: “Lo que necesitamos es un plan, que lo sigan adelante quienes sean; no es un problema de personas , las personas son menos importantes, lo que verdaderamente importa es el “para hacer qué”.

El mandatario de Juntos por el Cambio volvió a referirse a la importancia de dar previsibilidad: “El plan te da un horizonte: vos sabés lo que va a pasar hoy, mañana, la semana que viene, dentro de un año.”

En esa misma línea hizo referencia al sector: “El campo tiene que saber cuál va a ser la perspectiva. Lo que se necesita es tener un plan federal, que defina qué se produce y qué es lo que va a generar laburo en cada región del país, cómo aumentar las exportaciones, cómo vamos a ir liberando de impuestos a los sectores productivos; eso es lo que importa más que el cambio de nombre de figuritas.”

Sobre la manifestación que iba a hacerse en la Rural y que se canceló: “Hubiera sido una situación tensa. La manifestación finalmente se va a hacer en el centro de la Ciudad sin interferir con la feria. Mañana está la seguridad garantizada para que todos vengan a disfrutar tranquilos en familia.”