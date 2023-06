Rodríguez Larreta llamó a ampliar la coalición y le abrió las puertas a Schiaretti

Es el primer posicionamiento explícito y en primera persona que el jefe de Gobierno hace sobre el tema, desde que se instaló la discusión pública sobre la posibilidad de ampliar la coalición. “Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina”, sostuvo Larreta en otro tramo del comunicado y aclaró: “En el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo , dos candidatos de lujo que me honra apoyar”.

Como anticipó Infobae, el viernes se conoció el interés de un sector de JXC respecto a la necesidad de incorporar a Schiaretti a la coalición. Se trata de negociaciones políticas que mantenían desde hace algunas semanas con el dirigente cordobés, en reserva, un sector del PRO -ligado a Rodríguez Larreta-, con anuencia política de la Unión Cívica Radical encabezada por el gobernador de Jujuy y precandidato a presidente, Gerardo Morales, y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Quien también respalda la idea de sumar al gobernador de Córdoba es Facundo Manes, el otro presidenciable radical. El neurocientífico mantiene un buen diálogo político con el “Gringo”.

Cuando esas negociaciones salieron a la luz, la semana pasada, Patricia Bullrich y Mauricio Macri buscaron desmerecer las intenciones del jefe de gobierno porteño. Para el macrismo y el bullrichismo se trata de una jugada del larretismo para perjudicar a la ex ministra de Seguridad en la interna presidencial contra el alcalde porteño. En Uspallata, sede de Gobierno de la Ciudad, se desmarcan de esa idea.

“El cambio que necesitamos no es solo político, es mucho más profundo. No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más”, argumentó, en cambio, Larreta en su texto.

Se trata de una táctica larretista que busca un movimiento centrípeto, hacia el centro político, para fortalecer su proyecto presidencial. Por elevación, la mesa política de Larreta evalúa que la anexión del schiarettismo también le daría musculatura política a JxC en general. Es que una parte de la coalición opositora ve con preocupación el ascenso vertiginoso de Javier Milei.

A su vez, Rodríguez Larreta analiza que sumar a Shiaretti y ganar el centro político implicaría un sello de gobernabilidad para un posible gobierno de JxC. “Estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio”, argumentó en otro párrafo de su texto. “De hecho, Mauricio (Macri) y el PRO, la Coalición Cívica y el Radicalismo en 2015 crearon este espacio con esa convicción: juntos somos más que la suma de las partes. Y esa vocación de ampliarnos, de sumar, no ha parado desde entonces”, agregó.

La mención al ex Presidente no es al azar. Larreta conoce que Macri no está de acuerdo con este pacto político que busca rubricar el jefe de Gobierno. Se trata de una estrategia política que pone en ebullición a JxC, a 10 días del cierre de alianzas electoral y 20 de la presentación de candidaturas ante la justicia electoral.

“No tengo dudas de que Juntos por el Cambio es la mejor herramienta que hemos creado los argentinos para salir de décadas de atraso”, insistió el alcalde porteño y, seguidamente, hizo propias las palabras que usó Macri cuando anunció que no sería candidato en estas elecciones: “Sin liderazgos mesiánicos y sin exclusiones. Todos los que están comprometidos con el cambio, vengan de donde vengan, son bienvenidos. La vocación de unidad, de ampliación y de cambio tiene que estar por encima de intereses personales”.

En esa línea, el jefe de Gobierno llamó a que “las necesidades y el dolor de los argentinos tienen que estar por delante de cualquier mezquindad política”. El tuit de Larreta tensiona aún más la reunión prevista para mañana, donde se reunirán las autoridades partidarias de JxC para debatir la incorporación -o no- de Schiaretti y otros sectores a la coalición.