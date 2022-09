Roberto Gattoni: "hay que bajar el nivel de crispación social"

"Creo que toda la sociedad sobre todo la sociedad política porque los ejemplos derraman de arriba hacia abajo, tenemos que bajar el nivel de crispación social, los discursos violentos, los discursos de odio. No es razonable vivir en un país con grietas que llegan hasta los vínculos familiares o entornos personales por pensamientos políticos, donde el nivel de discurso de odio llega hasta algunos medios que todos conocemos de uno y otro lado, esto nos hace muy mal como sociedad", dijo este viernes el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, respecto del atentado que sufrió este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández.

El referente uñaquista destacó que "la primera sensación que tuve es de una profunda tristeza de ver que en mi país estaban sucediendo hechos a los que con mis años ya he asistido, donde el atentado a la vida se convierte en un mecanismo para resolver los problemas de las ideas. En la tierra de Sarmiento, donde está la frase célebre 'de las ideas no se matan', cobra más sentido. Mi absoluto repudio al atentado no solo por su figura institucional sino por todo lo que representa, es un ataque a un sistema democrático".

Además, consideró que "en un entorno de crispación social ninguno de estos hechos es aislado. Está guiado por la propia violencia social que nos rodea y a la que contribuimos con nuestras actitudes".

Por último, destacó que este viernes cuando Alberto Fernández decretó feriado nacional, dijo que "tiene que ser un día de mucha reflexión. Si alguien pensó alguna vez que la grieta era un buen negocio hoy estamos pagando las consecuencias. Hay que bajar los decibeles".