Intento de asesinato a Cristina Kirchner: repudio y conmoción de Uñac y políticos sanjuaninos

El repudio del intento de asesinato vino tanto del oficialismo como de la oposición. Tiempo de San Juan recogió las primeras reacciones de políticos y dirigentes sanjuaninos que se mostraron muy preocupados por lo sucedido.

Sergio Uñac, gobernador

Expresamos nuestra más profunda preocupación y el rechazo absoluto al hecho que puso en riesgo la vida de la vicepresidenta @CFKArgentina. No permitamos que se repitan conductas del pasado que hicieron tanto daño a la Argentina. Queremos un Estado de derecho, donde estos atentados a la democracia no deben permitirse.

Marcelo Orrego, diputado nacional Juntos por el Cambio

"Repudio absoluto al atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Es un hecho muy grave que merece una investigación y esclarecimiento urgente. La violencia jamás será el camino".

Walberto Allende, diputado Frente Todos

"Es terrible hasta donde hemos llegando por tanta intolerancia Política en el país. Vivimos permanente alentando el odio a quienes piensan distinto".

José Luis Gioja, diputados Frente Todos

"No alcanzan las palabras para solidarizarnos con @CFKArgentina. Ellos están demostrando lo que provoca la desunión y el odio. Nosotros vamos a demostrar lo que la UNIDAD y el AMOR puede lograr. Ya no es un deseo. Es nuestro DEBER".

Luis Rueda, presidente del Bloquismo

"Obviamente repudiable y preocupa el tema de la seguridad. Es preocupante que haya pasado esto, la verdad que no tengo recuerdo yo de una cuestión así y más en democracia. La verdad que nos preocupa mucho y repudiamos totalmente lo que ha pasado. Que se investigue y que el Gobierno de Capital Federal tome cartas en el asunto sobre esto e investigue".

Fabián Gramajo

"Quiero expresar mi más enérgico repudio ante el atentado sufrido por la Vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Es nuestra responsabilidad como dirigentes generar espacios de diálogo que nos alejen de la violencia y nos permitan construir acuerdos básicos de convivencia y paz. #BastaDeOdio"

Gustavo Usin, ACTUAR

"Repudio lo sucedido, la violencia no es la respuesta. Las posición extremas siempre generan respuestas extremas, Argentina ya atravesó tiempos oscuros de este tipo, todo el arco político debe repudiar esta situación. No podemos seguir alimentando una grieta y el oficialismo debe dejar de violentar las instituciones. Si juntos no cambiamos esta situación, la violencia sólo traerá más violencia. No fue una tragedia por suerte, pero es una oportunidad de rever nuestras formas de hacer política".

Rodolfo Colombo, ACTUAR

"En forma urgente hay que hacer todo el esfuerzo para esclarecer el hecho y desde ahí, obviamente, que se investigue y se llegue hasta la verdad en forma urgente. Y también hacer todos los esfuerzos para que la pacificación haga que haga de esto un hecho aislado y obviamente cumplir en la Justicia. Esperemos que las señales siempre sean de pacificación y no de alterar la paz social".

Horacio Tello, presidente de la UCR

"En realidad forma parte de todo lo que le está sucediendo al país que es una vorágine de falta de institucionalidad muy fuerte. Yo creo que la grieta se está profundizando cada día más y desde los sectores del oficialismo se promueve esto y desde la oposición entendemos que se puede morigerar esto, al menos, en un país donde hay falta de institucionalidad. La violencia setentista no sirvió en este país, entonces tenemos que aplicarle desde todos lados una racionalidad. Todos queremos llegar al año que viene, al 10 de diciembre que vamos a asumir la presidencia de la Nación, queremos mantener la institucionalidad".

Roberto Basualdo, senador Juntos por el Cambio

"En forma personal repudio cualquier intento de agresión verbal y, por supuesto, con un arma de fuego. Eso es lo que reflexionar todos los políticos por no respetar lo que te pueden decir los custodios. Tiene custodia federal y otra como expresidenta. Hay que ver quién es el señor este, por los medios sé que es un brasilero que ya había tenido portación de arma, hay que ver qué persigue, si era mandado por alguien. Repudiamos todo tipo de ataque, hasta verbal".

Martín Sassul, UCR

"Lamentablemente el fomentar el fanatismo y la grieta nos está llevando a extremos muy tristes, cínicos y que no tienen retorno. Es hora de que los que tiene la responsabilidad de liderar grandes masas de gente, comprendan que con un mensaje pueden instar acciones de tipo agresivas. Repudio toda manifestación de violencia".

Leonardo Gioja, diputado provincial Frente Todos

"Es una locura, producto del odio. Toda la solidaridad con Cristina, y la necesidad de que cada uno mida lo que expresa y como lo expresa, especialmente por las redes. No nos puede ganar la violencia".

Pablo Dojorti, Movimiento de Trabajadores Excluídos

"Las trabajadoras y trabajadores nucleados en el MTE San Juan (Movimiento de Trabajador@s Excluíd@s) repudiamos el atentado contra Cristina Fernández, la mayor líder política de nuestro país. Exigimos información clara y urgente al respecto y que se asuman las responsabilidades del caso. Nos mantenemos en estado de alerta y vigilia. Basta de violencia política".

Enzo Cornejo, presidente del PRO

"La violencia es el límite de todo, es intolerable, me solidarizo ante esta situación que no genera más que pánico a la sociedad, esperando se aclare lo ocurrido y se encuentren los responsables".

Cristian Jurado, Frente de Izquierda

"Repudiamos totalmente el atentado contra Cristina Fernández y exigimos su inmediato esclarecimiento".