miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desde el tesoro estadounidense

Revelan que la asistencia total de Estados Unidos a la Argentina podría llegar a los USD 40 mil millones

A los USD 20 mil millones esperados en el swap, se sumaría un paquete extra de ayuda de bancos privados y fondos soberanos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, reveló a cuánto podría llegar el importe total de la asistencia a la Argentina.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, reveló a cuánto podría llegar el importe total de la asistencia a la Argentina.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles que Estados Unidos busca concretar un nuevo fondo privado de 20.000 millones de dólares para Argentina. La iniciativa apunta a fortalecer el mercado de deuda del país sudamericano a través de la participación de bancos privados y fondos soberanos. “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, afirmó Bessent ante periodistas en Washington.

Lee además
los mercados celebraron el swap con estados unidos con fuerte suba de acciones
Euforia

Los mercados celebraron el swap con Estados Unidos con fuerte suba de acciones
Fred Machado, a bordo de unos de sus lujosos autos.
Investigación por lavado narco

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Según palabras de Bessent recogidas en la capital estadounidense por AFP, el respaldo total de Estados Unidos para Argentina ascendería a 40.000 millones de dólares si se concreta el mecanismo privado. Desde hace semanas, funcionarios del Tesoro mantienen contactos y conversaciones con el sector financiero internacional. Bessent detalló que “es una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” e indicó que “muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos”.

El anuncio se produjo mientras se trabaja en la adopción de un marco de swap de divisas por 20.000 millones de dólares entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central de Argentina la semana anterior, según reportó Reuters. Además, Bessent confirmó que la mañana de este miércoles Estados Unidos realizó una nueva compra de pesos argentinos en el mercado abierto.

La devaluación del peso argentino se intensificó el mes pasado tras la derrota en elecciones locales de la agrupación encabezada por el presidente Javier Milei, lo que generó incertidumbre entre los inversores sobre su programa económico, según informó Reuters. Al presentar los detalles en un foro en Washington y ante la prensa, Bessent remarcó las gestiones para reunir respaldos privados.

Las declaraciones de Bessent sobre el trabajo en dirección a un fondo extra, por encima del swap ya anunciado, fueron dichas a la la prensa en Washington. En las mismas, el funcionario reveló que el Tesoro de los EEUU había intervenido este miércoles en el mercado cambiario argentino, comprando pesos por segunda vez. Ya había hecho lo mismo el jueves pasado, en un intento por calmar el frente cambiario local.

Temas
Seguí leyendo

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

Elecciones 2025: cuáles son los documentos válidos para votar

El Gobierno de San Juan asegura que el boleto escolar gratuito mermó el ausentismo de alumnos

Tras el paro docente, qué decidió el Gobierno de San Juan sobre el descuento del día

El ex contador del Arzobispado deberá devolverle a la Iglesia más de $4 millones por desviar fondos a su cuenta bancaria

Diputados: la oposición avanza en la moción de censura contra Guillermo Francos

Encuentro Trump-Milei: las 10 frases más destacadas del presidente de Estados Unidos

Milei le entregó una carta a Donald Trump: de quién era y qué decía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno provincial decidió no descontar el día a los docentes que hicieron paro este martes en San Juan.
El día después

Tras el paro docente, qué decidió el Gobierno de San Juan sobre el descuento del día

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Te Puede Interesar

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Un análisis sobre las enfermedades respiratorias que más afectan a los sanjuaninos esta primavera, según el Ministerio de Salud. 
Prevención

Tras la llegada de la primavera, cuáles son las pestes que más afectan la salud de los sanjuaninos

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan
Legislatura provincial

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional
Disciplina en auge

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional