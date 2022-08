Reforma electoral: prevén que este jueves entre el proyecto en Diputados

El vicegobernador, en diálogo con Radio Sarmiento, dijo que charlan con todos los sectores políticos con representación parlamentaria, y que hay acuerdo en algunas premisas. Una de ellas es buscar un sistema electoral que dé amplia participación a los candidatos ."Cualquier sistema electoral al que se arribe deberá exceder los 23 votos del oficialismo, que cuente con el debido consenso, no total necesariamente, sino dos tercios o más, porque dos tercios son 24 votos y la idea es que tengamos más", dijo Gattoni.

El vicegobernador acentuó que "estamos de acuerdo en que hay que buscar un sistema que permita la participación generalizada", y dijo que los que fueron a la Justicia en contra de la eliminación de las PASO, que son el giojismo y JxC, "más allá del recurso a la Corte entienden que las PASO están eliminadas y los tiempos imponen que hay que trabajar en un sistema alternativo a las internas partidarias".

Gattoni observó que "la mayoría de los bloques estamos buscando un sistema participativo, amplio, que dñe las mismas posibilidades que las PASO en su momento". Se sabe sotto voce que el oficialismo avanza con incorporar un sistema similar al de la Ley de Lemas, pero Gattoni evitó darlo por sentado.

Sin embargo, el segundo de Sergio Uñac defendió la Ley de Lemas y salió al cruce del referente de JxC, Fabián Martin, quien adelantó que si se reflotan los lemas, el frente opositor también pedirá que se declare inconstitucional en tribunales.

52200569073_5a8c927084_k.jpg Gattoni dijo que espera que esta semana se resuelva un proyecto consensuado.

"Nosotros entendemos que no es inconstitucional la ley de lemas", sentenció Gattoni. A la vez, exigió una propuesta desde la oposición. "Sería bueno que Martín y otros referentes de JxC hagan un aporte de qué sistema les parece mejor para buscar consenso, tienen mi celular, no he tenido de sus legisladores ni de él, propuestas. Sería muy bueno conocerlas para encontrar acuerdos, no podemos encontrar acuerdo en el silencio. Sería bueno saber qué les gusta, qué sistema electoral alternativo les parece mejor".

Incluso, aseguró que "he conversado con Sergio Miodowsky (el diputado alfil de Martín) y de estas premisas pero no he tenido respuesta de un esquema que podamos sumar a la discusión".

Además, opinó Gattoni que "nosotros hemos buscado consenso, sería bueno encontrar unanimidad en el sistema electoral".

Añadió que "todavía no hay ningún proyecto escrito, porque escribir el proyecto una vez que haya consenso es muy rápido, no hay mucho para inventar. Hay que copiar y pegar de PASO, Lemas o Internas. Creo que el proceso formal, legal es rápido. Lo que hay que hacer es encontrar un sistema consensuado en las pautas de un sistema electoral".

Gattoni dijo que la idea es que tome estado parlamentario y se trabaje en comisión. "Pasamos de PASO a internas partidarias que era lo usado antes, no hay complejidad jurídica, pero de internas a un sistema que reúna las condiciones de las PASO, que asegure participación, que permita la apertura de candidaturas, que aúne los distintos criterios, el proyecto se arma rápidamente pero el cierre final necesita trabajo en comisión", argumentó.

Sobre si hay consenso con reflotar la ley de Lemas, o un sistema similar, dijo que "salvo lo expresado por Martín... No es necesariamente Lemas, sino un esquema similar. Nadie ha dicho es lema o es colectora, sino esquemas de participación que distintos bloques desean y que hay que contemplarlos. Estas cosas requieren de acuerdo suficiente y en esta situación estamos".

Aseguró que "hay partidos que quieren lista completa, otros que quieren abrir en diferentes opciones para cuerpos colegiados".

Gattoni se mostró medido al decir que "yo no tomo posición por ningún sistema, no voy a condicionar. El gobernador pidió que sean los diputados no el presidente de la Cámara, obvio que tengo una opinión personal pero no quiero condicionar". Gattoni se mostró medido al decir que "yo no tomo posición por ningún sistema, no voy a condicionar. El gobernador pidió que sean los diputados no el presidente de la Cámara, obvio que tengo una opinión personal pero no quiero condicionar".

De todas maneras, indicó que "creo que es saludable que haya la mayor participación posible y veo bien que haya apertura en la candidatura a gobernador. En la candidatura a intendente será una discusión en comisiones. Lo que hacemos es evitar que la gente vaya a votar como pasó en las últimas elecciones en cuestiones que estaban ya definidas en los frentes. No sé si va a ser abierto arriba o abierto abajo, será en base al consenso que lleguen los diputados".

Sobre los plazos, indicó que "espero tener cuanto antes un proyecto consensuado. Si es posible esta semana sería ideal".