Quita de pensiones por discapacidad: en San Juan esperan la inspección nacional a 25.000 beneficios

"En realidad no nos informan acerca de la baja de un beneficio puntual. Estuve hace un mes en el CONFEDI, que es el Consejo Federal de Discapacidad, el tema que se trató fue el de las pensiones, y lo que sí nos informaron ahí es sobre cuántas pensiones había en cada provincia. En San Juan tenemos alrededor de 25.000 pensiones, y la información que nos dieron de Nación es que iban a ser auditadas todas las provincias", aseguró Moreno, en diálogo con Canal 13 San Juan.

No hay fecha concreta para esta revisión de los beneficios sanjuaninos. La funcionaria orreguista expresó que "se había comenzado, entiendo, por Buenos Aires, y después se iba a continuar por las demás provincias. En algún momento nos llegará lo de San Juan, pero la información que tenemos es esa, que se estaban auditando".

Con este control también se dio el freno de otorgamiento de nuevos beneficios, según confirmó Moreno. "También se habló del tema de las demoras, que respecto de las personas que estaban tramitando la pensión hace mucho tiempo y que estaba frenada, explicaron que estaban frenadas por justamente estar en revisión", afirmó.

La funcionaria de Marcelo Orrego aclaró que esta medida no corre por cuenta de la Provincia: "Puntualmente que se va a dar de baja un beneficio o no, eso no lo sabemos, porque la pensión en realidad lo otorga un organismo nacional, que es la Agencia Nacional de Discapacidad a través de ANSES. Nosotros acá solamente otorgamos el certificado de discapacidad y por ahí hacemos alguna orientación o un asesoramiento a personas que necesitan el tema de la pensión, pero los derivamos porque realmente no tenemos injerencia como provincia".

Los que tengan dudas deben contactar a la Secretaría de Discapacidad a nivel nacional a través de sus canales de consultas. Y en San Juan puede hacerse en la oficina donde funciona la Superintendencia de Servicios de Salud (Santa Fe 179 Oeste, Capital).

¿Cómo viene la demanda de certificados por discapacidad en San Juan ? "Se trabaja mucho, esta es la Dirección donde está la Junta Central para la Emisión de Certificado de Discapacidad, tenemos funcionando tres juntas y algunos departamentos tienen su junta descentralizada, se trabaja de esa manera. La demanda sigue siendo más o menos la misma. Por ahí observo que hay más demanda al inicio del año, en los meses de febrero y marzo, que es cuando se comienza la escolaridad por el tema de que a lo mejor hay un niño que tiene un certificado vencido y necesita tenerlo actualizado, o el tema de la docente auxiliar, por el acompañamiento de las terapias", puntualizó la funcionaria.

Además, Moreno dijo que con Nación "la comunicación es vía telefónica o vía mail, al menos he tenido respuestas siempre que la he necesitado y también tenemos nosotros esta posibilidad, el área de Discapacidad, de tener estos consejos federales, que nos reunimos". Y concluyó sobre estas cumbres que "se hacen cuatro al año, este que fue en Buenos Aires fue el segundo, quedan dos más, hay uno que va a ser en Misiones y otro no está definido en lugar todavía. Son espacios para este intercambio, para conocernos, para articularnos, para cada uno contar lo que sucede en su jurisdicción, llevar propuestas, así que más allá de la comunicación vía mail y telefónica, nosotros tenemos este beneficio de estos espacios de encuentro presencial, que me parece que son muy buenos".