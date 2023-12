Quiénes son los ternados para el cargo de vocal del EPRE

En la prueba de antecedentes y oposición se valoraron con puntaje ítems como la formación de grado, de postgrado, la conducción de empresas o instituciones públicas o privadas, la dirección de proyectos o actividades con responsabilidad relevante y personal a cargo y la experiencia acreditada de trabajo en equipo en actividades relacionadas con generación renovable y de energía distribuida, entre otros. Es decir, que los preseleccionados tienen amplia expertice en la materia energética.

terna epse.jpg Juan Carlos Caparrós, Carlos Rollán y Antonio Soler, los ternados para vocal del EPRE.

No obstante las instancias de antecedentes y oposición, se trata de un proceso con alto componente político, ya que la terna es elevada al gobernador de turno para que defina cuál ternado queda en el cargo y esa nominación va a la Cámara de Diputados para ser ratificada. Al primer mandatario provincial le llegan los ternados con orden de mérito pero no es para él vinculante. En este marco, no se conoce qué desenlace tendrá este proceso, ya que ahora depende, de las nuevas autoridades, tanto del ministro de Infraestructura Fernando Perea como del gobernador Marcelo Orrego, la decisión de continuar el concurso o no.

El primer llamado se hizo en septiembre y hubo 11 anotados, pero se decidió dejar sin efecto por errores en las presentaciones de la mayoría de los concursantes que no dejaron opción de elegir terna. Fue relanzado en noviembre y hubo 9 anotados que son los que compitieron ahora. Entre los que quedaron afuera está Rubén Manni, quien acaba de asumir como subsecretario de Servicios Públicos de la gestión orreguista y era Subsecretario de Mantenimiento y Operación, ambos cargos dentro del Ministerio de Obras provincial (ahora Ministerio de Infraestructura).

Este llamado se da para cubrir la vacante que se disparó luego de que el histórico presidente de la entidad, Jorge Rivera Prudencio, fue echado por Sergio Uñac en diciembre de 2020. Así, mediante sendos mismos mecanismos concursales, ascendieron quien era vice, Oscar Trad, a presidente; y quien era vocal, Roberto Ferrero, a vicepresidente. El cargo en juego ahora es el que dejó libre este último, en junio de 2022.