Qué va a pasar con el pago del bono de $80.000 a los empleados del Poder Judicial

Por el momento, la suma no remunerativa sería para los escalafones maestranza, administrativo, técnico y hasta oficial superior técnico de primera inclusive. No está contemplado el pago a los funcionarios. Lo mismo, aún faltan detalles por definir y puede haber cambios. Según remarcaron desde Tribunales, no sería la primera vez que los funcionarios se quedan fuera del pago de un plus y citaron la decisión tomada en diciembre del 2024, cuando los funcionarios no recibieron los $100.000 de bono navideño.