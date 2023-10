Qué piensa Sergio Uñac, con qué cosas nunca negociaría en el Congreso y Milei ¿da miedo?

Nace así, para exponer una situación, yo creo que lo que se viene dando es una puja, por lo menos en los últimos números, entre Unión por la Patria y la Libertad Avanza y me parece que la mejor manera de expresar lo que nosotros significamos, que es opuesto, diametralmente opuesto a lo que piensa la Libertad Avanza, ha sido hacer de ese spot un spot contrario.

-Tu experiencia en el ámbito político ¿le indica que este es uno de los momentos de mayor crispación social en los últimos años de Argentina?

-Sí, esperemos no vivir lo que se vivió en otras épocas pero en los últimos diez o veinte años; sacando lo que fue el 2001, 2002, que fue sumamente crítico y complicado; sacando del análisis dos décadas hacia atrás, o si estamos hablando del 2003 hasta la fecha, parece que ésta puede ser de las elecciones donde más se ha atravesado la política en la economía o más ha interferido la política en la economía y tenemos hechos, declaraciones con denuncias cruzadas en donde se alentaba de todas maneras una corrida bancaria que de hecho se pudo contener pero bueno estas son cosas que le cuestan caro al país, no a un gobierno sino al país.

-Es un momento en el que se pone en duda hasta la coparticipación a las provincias.

-Una locura.

Sergio Uñac candidato a Senador I

-El papel y el rol principal de los senadores, de los legisladores y obviamente de los gobernadores defendiendo ese capital.

-Una locura porque además eso es un desconocimiento jurídico de la situación. Es un desconocimiento constitucional de cómo nace la república. Las provincias que son preexistentes a la Nación, les ceden a la Nación en otra época, la posibilidad de cobrar impuestos -que eso habría que revisarlo- y que la Nación, después que cobra los impuestos, que son de potestad de las provincias, distribuyan los impuestos o que vuelvan esos impuestos hacia las provincias, en el concepto de la masa coparticipable esta, que tiene una distribución primaria, que implica qué le queda a Nación de eso que cobre y qué se distribuye a las provincias y después una distribución secundaria, que establecen porcentajes a distribuirse por provincias.

Eliminar la coparticipación es apropiarse de la totalidad de los impuestos que cobra hoy Nación que le corresponden a las provincias. Entonces, no es explicable, ni desde lo jurídico, ni desde lo político la propuesta de Javier Milei, a quien respeto como dirigente, lo respeto porque ha sido un fenómeno político en el último tiempo, esta es una realidad, ha sacado votos que por ahí nadie podía imaginarse que podía sacar, pero yo disiento y lo expreso a través de un spot, con la palabra, disiento porque no tiene ningún tipo de explicación las propuestas que Javier expresa.

-Si bien fue un balazo de agua fría en el panorama nacional porque no se imaginaba que Javier Milei iba a sacar los puntos que terminó sacando, cuál es la reflexión que se hace en la provincia de San Juan, en donde departamentos muy populares como por ejemplo Rawson y Chimbas tuvo una muy buena performance.

-Nosotros tenemos también que mirar qué hicimos y qué no, por algo pasó lo que pasó. Yo creo que no hay que discutir qué significa Javier Milei, porque ya obtuvo los votos que obtuvo, sino cómo nosotros podemos revertir desde la política, sin ir en contra de nadie, porque vos tenés acá dos sectores que pueden estar junto con nosotros generando las mayores adhesiones. Cambiemos o Juntos por el Cambio, que se tira contra un sector de la política argentina, contra el peronismo, contra el kirchnerismo particularmente y después la Libertad Avanza que se tira contra la casta, dentro de esa definición de casta, no la puedo dar yo porque la tendrán que dar ellos, pero implica, aparece en muchos sectores, empresarios, políticos, obvio, dirigentes será deportivos también, vi una expresión en contra de Juan Román Riquelme y no es que yo quiera defender una camiseta porque vamos allá de eso, pero yo creo, mi concepción de la política es no ir en contra de nadie, no es restar o dividir sino sumar o multiplicar, esta es mi concepción y creo que en San Juan, aún con mis diferencias, durante 20 años hemos logrado esto, hemos logrado sumar actividades, hemos logrado sumar sectores, hemos logrado mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos, queda mucho por hacer, pero hemos hecho mucho también. Cuando digo hemos hecho, por más que yo haga un corte en las últimas dos décadas, que han sido dos décadas de peronismo en San Juan, digo hemos los sanjuaninos hecho mucho para dar vuelta a esta realidad y para tener una de las provincias que hoy se muestra como la que más creció, la que más construyó, la que más hizo descender el desempleo, la que más matriz energética solar construyó en los últimos cuatro años.

Yo creo en esto. Y en definitiva, me parece que lo que se debería poner en valor el 22 de octubre es eso. ¿Qué San Juan tenemos? ¿Qué San Juan queremos? ¿Quiénes van a conducir el destino de nuestro país? Y además quiénes desde San Juan van a ir al Congreso Nacional donde van a haber grandes batallas legislativas. Batallas bien entendidas, ¿no? De discusión legislativa sobre cosas que van a ser muy fuertes: reforma impositiva, reforma fiscal, reforma laboral, reforma en la matriz energética, quizás en el desarrollo de algunos sectores de la economía, como la minería también que tiene mucho que ver con San Juan.

-Y en ese panorama, ¿de qué lado va a estar Sergio Uñac si resulta electo senador?

-Defendiendo los intereses de San Juan, como siempre he hecho. Hacía muchísimos años, creo que la historia recuerda o cuenta que con Marcelo T de Alvear como presidente y con Federico Cantoni como gobernador, fue la última vez que hubo gobiernos de un signo político definido a nivel nacional y contrario a nivel local. Eso se repite en el periodo anterior conmigo como gobernador del peronismo y con Mauricio Macri como presidente de Juntos por el Cambio. Sin embargo, por más que me corrían por un lado o por el otro, de que era muy peronista para algunos, o era poco peronista para otros, o era más macrista o menos macrista, yo lo que hice fue tener una correcta relación institucional y una diferenciación política. Tal diferenciación que nosotros ganamos las elecciones en el 2015, cuando él ganó; la ganamos en el 2017 las legislativas intermedias, cuando Juntos por el Cambio ganó en casi todas las provincias, menos en seis, una de esas seis fue San Juan; ganamos en el 2019; ganamos en el 2021 donde también y perdimos en el 2023 pero recién mencionaba Juan Román Riquelme y hablando en términos futbolísticos, cuando el árbitro jugó a favor de Juntos por el Cambio, que el árbitro acá fue la Suprema Corte de Justicia, que tuvo un desapego total a lo que establece el derecho y terminó definiendo con una proscripción o con una suspensión primero e inhabilitación después, para decirlo en términos de lo que ocurrió, y terminamos perdiendo.

Me parece que quienes vengan deberán tener mucha vocación de diálogo, puedan construir políticas desde la palabra, también desde las relaciones, desde el acercamiento y no estar todos los días apuntándole a alguien porque así no se construye más bien se destruye.

-A cinco meses de esa situación que marcó un rumbo distinto en la provincia ¿aún cuesta digerir ese momento? Se dio un panorama diferente al que se pensaba en ese instante.

-Cuesta digerir a lo mejor que nosotros no hayamos ganado las elecciones porque fue tan encima la suspensión que al final los votos estaban completos y sacamos 54% de los votos. Cuesta digerir eso, pero yo soy muy pragmático e inmediatamente me reinvento en nuevos escenarios, con nuevos objetivos, con distintos desafíos, así es que para mí ya eso pasó. Debería estudiarse ese fallo donde dice que a mí me corresponde, pero ellos creen que deben abonar la periodicidad de los funcionarios y no mantienen lo mismo en fallos posteriores, pero en un término de tres meses han definido los mismos casos de distinta manera. En una nueva Argentina, un nuevo sistema judicial también es necesario.

Sergio Uñac candidato a Senador II

-En términos políticos, ¿fue un error seguir manteniendo las elecciones del 14 de mayo?

-Todas las encuestas marcaban que si yo no era candidato, había muchas chances de que Juntos por el Cambio pudiese ganar las elecciones. Esto es contrafáctico, ¿no? Una u otra, pero yo para quizás justificarme o justificar la situación puedo decir que el poder político que conservamos, que han sido 15 intendencias, dos tercios de las cámaras, 70% de los concejales de la provincia. Hay departamentos donde desde el primer hasta el último concejal es de Unión por la Patria. Sólo pudimos mantener eso porque desdoblamos las elecciones. Ahora, por ahí puede caber el análisis, es decir, y si los hubiese dejados juntas y podían tener dos cosas: podíamos ganar, que las encuestas marcaban que si yo no jugaba tenía muchas chances Juntos por el Cambio o podríamos haber perdido y haber perdido mayor cantidad de municipios. Nunca lo vamos a saber eso.

-¿Se puede analizar como un cierto paralelismo esta cicatrización dentro del peronismo local con cierta cicatrización que se da en términos nacionales también dentro peronismo?

-Sí. Yo creo que sí, yo creo que Sergio Massa ha tenido esta habilidad de poder juntar distintos sectores que pueden seguir teniendo algún tipo de diferencia, de miradas distintas, de percepciones que por ahí no pueden ser uniformes entre todos, pero que nos hemos puesto por encima de eso. Y en San Juan, donde pueden haber diferencias, distintas percepciones, también nos hemos puesto todos por encima. Yo creo que pasado el 22 de octubre, puede ser que el año que viene se discute conducción partidaria, yo estoy muy compenetrado con la renovación, me parece que es lo que podría venir acá, pero bueno, será discusión que daremos en lo partidario el año que viene, pero de cara al 22 de octubre hemos logrado un nivel de cicatrización que es bastante considerable.

-Pensaban a nivel nacional y de repente con una economía sostenida por dos alfileres, una declaración puede generar lo que puede generar. En las provincias ¿cómo se vive? ¿cómo incide?

-Sí, yo creo que incide, quizás menos porque por la distancia, por la consolidación de los gobiernos locales, provinciales, que también tiene mucho que ver. Acá pueden estar más o menos de acuerdo conmigo, y de hecho es natural que así sea, pero saben dónde voy, qué pienso, qué hago, qué construyo, cuál es mi visión, y saben que mantengo una administración ordenada y eso de alguna manera amortigua lo que puede pasar en el orden nacional pero cuando hay mucha agitación nacional roza a todas las provincias, indefectiblemente

- ¿Por qué Sergio Massa y por qué Sergio Uñac?

-Sergio Massa porque logró sintetizar todos los sectores del peronismo, cosa que no podíamos lograr hacer por distintos motivos; porque es un trabajador, porque tiene experiencia, conoce la administración y porque ha convocado un gobierno de unidad nacional y eso no es menor.

Y Sergio Uñac, es medio difícil hablar de mí mismo, pero yo creo que el próximo Congreso va a ser gestiones difíciles porque la economía no acompaña, porque hay un mundo en guerra. Entonces ante esa complicación me parece que mientras más personas con experiencia pongamos en el Congreso de la Nación a defender los intereses de las provincias, a defender el Interior, a lograr equilibrios que todavía no se logran porque cuando hablamos de distribución de subsidios el 80% queda en el AMBA y el 20% se distribuye en las provincias. Entonces hay desequilibrio, solo personas con conocimiento, que hayan transitado la administración pública, la provincial, y que conozcan los despachos nacionales, que tengan las relaciones necesarias, van a poder defender esos intereses, porque si no, los van a pasar por encima. Es una frase, obviamente, que ilustra con un ejemplo qué es lo que nos puede pasar, pero en definitiva si no somos escuchados, literalmente podemos entender que nuestros intereses van a quedar a la vera del camino. Y lo que tenemos que hacer es eso, es luchar por un país más federal, por un país que atienda y entienda el Interior, y eso se va a poder discutir en el Congreso de la Nación, y hay que alzar las voces, bien entendido esto, pero hay que alzar las voces para defender los intereses de los sanjuaninos, así que por eso Sergio Uñac.

-Recién hablábamos y usted mencionó distintos debates que se vienen, términos impositivos, laborales probablemente. ¿Con qué cosas Sergio Uñac no negociaría?

-Yo no negociaría el interés de San Juan, las cosas que nos permitan seguir haciendo viable esta provincia. No nos podemos olvidar que durante muchas décadas esta provincia fue inviable porque había muchos sanjuaninos y pocas actividades económicas, porque estaba monopolizado todo en una actividad que nos enorgullece, pero que era insuficiente como única actividad para mantener trabajo para todos los sanjuaninos. Entonces, las cosas que signifiquen un achicamiento de lo económico o lo social en la provincia de San Juan, eso es no negociable para mí. Lo demás todo es discutible, porque en el marco de la negociación política, podemos ceder algunas cosas, conseguir otras, pero lo que uno ceda nunca tiene que atentar contra el interés de construir una provincia.

-Si resulta electo senador va a haber un gobernador de otro color político. ¿Cómo se imagina ese ida y vuelta?

-Una relación normal como la que hemos tenido en todo este tiempo hacia atrás, donde él ha sido legislador nacional o antes intendente, y sin embargo no pensamos igual, tenemos visiones distintas, tenemos misiones distintas, tenemos percepciones políticas que no están alineadas porque si no estaríamos en el mismo espacio, pero ambos somos respetuosos de esa situación.

- ¿Cómo se vive esta transición? En el medio, con las campañas atravesadas.

-Se vive muy bien, con tranquilidad, pensando que esto hay que naturalizarlo, que es normal, que es mejor ganar pero cuando uno lo corren del sistema electoral como me pasó a mí, tienen que aceptarlo porque en definitiva qué recurso me queda, ir hasta la Corte Interamericana por una vulneración de mis derechos políticos pero también de los sanjuaninos. No sé si sumaría, muchas veces lo pensé, no estoy diciendo que no, pero lo seguiré pensando si ese es un recurso válido, pero pronto, lo que queda es asumir situaciones y entender que esto es normal y natural, que cada vez hay que naturalizarlo más, que las salidas no tienen que ser traumáticas ni las llegadas menos. Así es que yo lo vivo con absoluta tranquilidad pensando que di lo mejor de mí y por los aciertos, bueno, el reconocimiento a todos los sanjuaninos y si me faltó algo, las disculpas del caso, como corresponde.

-Si resulta Sergio Massa electo presidente, ¿hay posibilidades de que sanjuaninos se sumen a ese gabinete?

-Es hipotético, hay que ganar primero pero Sergio Massa definió acá que quería sanjuaninos en el Gabinete Nacional tomando decisiones, no es menor eso. Nosotros en estos últimos 20 años hemos crecido mucho más que Mendoza y a las pruebas nos remitimos. Podrá ser discutible, pero yo tengo fundamentación y hechos para poder mostrar que esto es así.Ahora, si hay algo que Mendoza en el último tiempo no, pero que en su momento supo hacer fue colocar mendocinos en el gobierno nacional. Yo creo que los sanjuaninos eso no lo hemos podido utilizar. Yo quiero ser senador y desde ahí daré las batallas que tenga que dar en el Senado. Ahora, si así ocurre, ahora yo voy a ser un promotor natural de poder ubicar muchos sanjuaninos en los distintos ministerios porque eso facilita la situación para los sanjuaninos y para la provincia en sí misma.

- ¿Le gustó que Sergio Massa empezara el debate pidiendo perdón?

-Sí, no es un hecho usual, por ahí los dirigentes políticos hemos corrido de lo habitual la posibilidad de poder pedir disculpas por cosas que no se hicieron y me pareció muy natural y muy acertado que haya empezado así.

- ¿Cuáles son los tres logros que se lleva y que siente que es lo mejor que hizo durante su gestión a lo largo de estos ocho años?

-Estamos a muy pocas familias de terminar con las viviendas precarias, de poder eliminar todo eso, villas de emergencia, y dejar un San Juan con casas construidas por el IPV, con casas dignas para todos. Me parece que ese ha sido un gran logro. Hemos venido construyendo 5.000 viviendas por año, entregando 3.000. En sólo 8 años nos vamos a ir con casi 20.000 viviendas entregadas, una inversión muy fuerte, una solución social interesante, pero también mucho trabajo en el medio para poder llegar a la finalización de las viviendas. Creo que ese puede haber sido uno de los hechos más significativos.

Haber apostado por la obra pública en general, que incluye construcción de hospitales, de infraestructura cultural, deportiva, social, haber llegado con cloacas y obras de saneamiento a todos los departamentos, a excepción de Calingasta, que lo íbamos a hacer ahora, pero bueno, obviamente ya estamos de salida.

Haber logrado ser la provincia de mayor desarrollo energético solar, falta un poco, pero lo vamos a lograr en los próximos uno o dos años, que lo que consumimos en energía sea generado por energía solar, ese es otro hecho significativo. Pero por encima de todo esto, me parece que el logro más fuerte, una provincia que tenga presente pero también oportunidades. De hecho hemos hecho de esta provincia una provincia turística y no como antes, que esos dos lugares no estaban como están hoy porque eran estructuras viejas. El logro más importante es pensar que hay oportunidades para los sanjuaninos en San Juan y no en ningún otro lugar.

-Con las propuestas que dice, ¿da miedo Milei?

-Mientras que él no explique, mientras que él no explique cómo va a ejecutar cada una de las medidas, un poco de miedo da o por lo menos de poner atención en función de lo que puede venir, porque tenemos que hacer este escenario: el 19 de noviembre, si hay segunda vuelta, vamos a estar a 21 días, tres semanas, solo tres semanas, que las cosas que cada uno de los candidatos dijo las tenga que ejecutar, porque de 19 de noviembre al 10 de diciembre hay solo 21 días. Bueno, es todo un tema, ¿no? Cerrar hospitales y transformarlos en no sé, en una prestación privada. Yo no lo sé, lo deberían explicar ellos. Entregar un voucher para una escuela, cerrar para un alumno que puede ir a una escuela, cerrar el Banco Central, vender órganos o todo esto que puede pasar en sólo 21 días con nosotros, esto puede pasar y va a ser difícil. No sé si da miedo, pero por lo menos genera mucho respeto de no de no banalizar la situación.

-Por último ¿cómo se vive esta campaña en términos personales, es una campaña diferente?

-Sí, es distinta, sí, sí. Es distinta porque yo siempre me propuse para cargos ejecutivos, desde que fui intendente, intendente, inclusive vicegobernador, porque si bien yo era Presidente de la Cámara tuve funciones ejecutivas mucho tiempo, y después como gobernador. Esto se vive como una campaña distinta, en donde yo estoy aprendiendo también un nuevo desafío que puedo llegar a tener, si los sanjuaninos así lo estiman oportuno, pero le estoy dando la valoración que tiene, porque en definitiva yo ya hice en San Juan y por San Juan todo lo que pude, lo que razonablemente creí que podía hacer y quizás más de lo que yo imaginé. Espero coincida con la opinión de los sanjuaninos. Entonces creo que mi tiempo acá está concluyendo, el 10 de diciembre termina y probablemente en Buenos Aires uno pueda tener nuevos desafíos. Después el tiempo dirá porque muchas veces me han preguntado volver, no volver. Eso lo dirá el tiempo, las ganas que uno pueda tener también, no solamente las ganas de la sociedad de que uno pueda volver, eso se verá en el tiempo. Por ahora estoy entusiasmado con un nuevo desafío, lo nacional hoy me llama la atención, antes no lo había pensado, pero hoy me llama mucho la atención y espero dar todo si los sanjuaninos estiman que puedo defender a San Juan en el Congreso