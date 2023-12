Qué pasará con la agilización de pago a docentes y las cuotas de los colegios privados

Respecto de la situación con la educación privada y de la situación económica, Fuentes habló sobre la posibilidad de que pueda darse un éxodo importante de alumnos al sistema de gestión pública, debido a que se complica pagar la cuota. "Tiene que ver mucho lo económico pero también tienen que ver lo económico también por los proyectos educativos e institucionales. Un papá que elige por ahí una escuela, la elige por una cuestión de valores o por una cuestión especial, que sea una escuela privada y que quizás no la brinda una escuela estatal. La verdad que no puedo decirles a ciertas si eso va a suceder o no, pero sí decirles que si llega a suceder, de que haya algún tipo de margen de alumnos que vayan a pasar a la escuela estatal, nosotros tenemos todavía ese margen para poder contener".

Este lunes en diálogo con Estación Claridad, la funcionaria de Marcelo Orrego analizó el escenario planteado desde la gestión de Javier Milei, respecto de que el Gobierno Nacional, entre otras cosas, pretende también que se libere la tarifa, lo que cobran los establecimientos educativos.

image.png

Para Fuentes, respecto de cómo van a actuar desde el Ministerio con la aprobación de aumentos en las cuotas, aseguró que "nosotros hemos tenido algunas reuniones con algunos representantes legales de las escuelas. Todos nos manifiestan la situación y cómo se empieza a comunicar para poder llevar adelante todos los servicios que tienen dentro de la escuela".

Fuentes dijo que carece de información y que recién esta semana tendrá una reunión en el Consejo Federal de Educación, que reúne a los responsables del área de todas las provincias con el referente del área nacional. En la gestión de Javier Milei, Carlos Horacio Torrendell es el secretario de Educación, oficina que depende del superministerio de Capital Humano, que también maneja Salud, Trabajo y Desarrollo Social, comandado por Sandra Pettovello. La funcionaria sanjuanina espera que en ese ámbito se bajen algunos lineamientos, sobre todo una hoja de ruta en el marco del ajuste estatal que está aplicando la gestión mileísta.

"Nosotros todavía estamos muy nuevos, estamos recién empezando, por ahora no me han manifestado más que esas inquietudes la gente que está en educación privada y tendremos una reunión seguramente en el trayecto de la mañana con la directora que ha asumido en esa área, que ha sido elegida también por los representantes legales de todas las escuelas privadas. Ella me transmitirá las inquietudes que tienen ellos.

¿El Ministerio de Educación de San Juan está dispuesto a ir ajustando la cuota al mismo ritmo de la inflación? Fuentes no lo descartó. "No sabría decirle, pero bueno, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, la verdad que está difícil para todos, yo entiendo la situación de las escuelas privadas, como también será la situación que tenemos nosotros en la parte estatal para poder llegar y poder dar solución a todo lo que tenemos que hacer en las escuelas. Es una situación difícil y bueno, iremos dando orden siempre a lo prioritario, a lo que se necesita y bueno, y tratando de hacer las cosas con mucha responsabilidad y mucho compromiso", respondió.

Ya trabajan en agilizar los pagos a docentes

Fuentes también confirmó que ya están trabajando en mejorar el sistema de pago a los docentes sanjuaninos, que hoy depende de un complejo sistema administrativo. Afirmó que se están poniendo al día con deudas a los maestros.

"Estamos trabajando para darle soluciones a la gente, eso es lo que nos han pedido y es lo que estamos haciendo. Tenemos 23.000 docentes , es grande la cantidad y el trabajo que se realiza", opinó. "Estamos trabajando para darle soluciones a la gente, eso es lo que nos han pedido y es lo que estamos haciendo. Tenemos 23.000 docentes , es grande la cantidad y el trabajo que se realiza", opinó.

image.png

Sobre cómo se abordará el operativo de mejorar los pagos, resumió que "creo que los empleados hacen lo que pueden, ya es un sistema que ha quedado para mí demasiado pequeño para la cantidad de docentes que tiene, por ahí dijimos que tenemos 23.000 docentes y hay docentes que tienen hasta más de 10 o 15 expedientes, ya sea por algún pedido, ya sea por alguna situación, dentro del Ministerio, y estos expedientes dan vuelta y dan vuelta porque algunos terminan en algunos lugares, hay otros que no, que en este caso el tema del pago termina en la parte de las liquidaciones, pasa eso. Y también pasa en un momento donde se dice si hay dinero para pagar o no, y ahí queda también".

Detalló sobre su plan que "hay diversas situaciones que se dan, que hay que ir mejorando y que en esto tenemos ya de alguna manera el visto bueno del Ministerio de Economía de acá de San Juan a través del doctor Roberto Gutiérrez, de que se solucionen, ya tenemos un grupo de informáticos trabajando en este sistema para ver cómo podemos hacer actualizar y acortar un poco de pasos para que eso no suceda, es algo histórico, es algo que entiendo que muchos ministros han querido hacerlo, nosotros le estamos tratando de ver cómo podemos hacer de que no todo tenga que ser un expediente para que podamos tener específicamente expedientes más que sean relevantes como en este caso el tema de los pagos, pero bueno, estamos trabajando fuertemente en esto, analizando oficina por oficina para ver cuál es la forma más rápida de poder llegar y que el docente no tenga que pasar tanto tiempo esperando por un pago".

Además, informó que se están poniendo al día con pagos atrasados. "Teníamos tiempo para grabar hasta el 14, para poder pagar un montón de destinaciones y instituciones que había, lo hemos hecho, pusimos más gente ahí para que trabajara y que cargara lo más rápidamente posible para llegar a más cantidad de docentes", aseguró.

"Sabemos, reconocemos, y es algo que se ha venido haciendo, es algo que se ha hecho por la burocracia que tiene nuestra educación y la verdad que escapa por ahí a nosotros que queremos poner en funcionamiento un sistema más ágil, eso por supuesto nos va a llevar un poco más de tiempo", analizó la ministra Fuentes. "Sabemos, reconocemos, y es algo que se ha venido haciendo, es algo que se ha hecho por la burocracia que tiene nuestra educación y la verdad que escapa por ahí a nosotros que queremos poner en funcionamiento un sistema más ágil, eso por supuesto nos va a llevar un poco más de tiempo", analizó la ministra Fuentes.

"Por ahora estamos intentando llegar a los que más podamos a los docentes, sabemos llevar la tranquilidad y decirles que estamos trabajando, muchos se han acercado, hemos dispuesto a ir personas en la isla del Ministerio de Educación para que acepten sus inquietudes, si hay que completar algún tipo de papel o demás que les estuviera faltando para poder hacerlo lo más rápido posible", agregó.