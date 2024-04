Qué opinaron los dirigentes opositores del discurso de Orrego

Carlos Munisaga, intendente de Rawson

"En tiempos de crisis como estamos viviendo un discurso que focaliza en el llamado a la unidad, en el trabajo en conjunto, en la colaboración me pareció muy importante".

Mauricio Ibarra, dirigente peronista

"Agradecemos el diálogo. Pero vemos muchos elementos que preocupan y no fueron parte del mensaje. La economía sanjuanina está en plena caída. El comercio y la industria muestran fisuras preocupantes. Las inacciones de áreas fundamentales del gobierno paralizan sectores innecesariamente. Los sectores más humildes estuvieron ausentes, la situación social muestra urgencias. Pero estamos dispuestos a ayudar desinteresadamente en abordar soluciones para los sanjuaninos".

Fernanda Paredes, diputada Vamos San Juan

Fernanda Paredes.

"La verdad es que fue un discurso lleno de buenas intenciones, pero nos quedamos preocupados porque no se hizo mención a temas críticos que son los que a la gente le importa como es la situación salarial de los maestros, agentes de seguridad, personal de salud etc. No habló de la pérdida de empleo en el sector privado, sabemos que hay muchos despidos por ejemplo en el comercio o en la obra pública. No se habló de los problemas tarifarios que hoy es un dolor de cabeza para las familias, del valor del transporte, de cómo hace un estudiante de departamentos alejados para venir a estudiar a la ciudad todos los días. Hizo mención a gestión de programas y proyectos, pero no conocemos el contenido, habrá que ver como se canalizan".

Franco Aranda, diputado Frente Renovador

“Me pareció bien lo de la austeridad. Me pareció Importante lo de trabajar en el reemplazo de la ley de lemas. Oportunamente opine que es anacrónica y lo vuelvo decir ahora, es menos democracia y necesitamos más democracia. Por eso opino que se debería debatir la BUP (boleta única de papel) proyecto que firme hace más de tres años junto a dirigentes políticos de diferentes partidos políticos de todo el país. Me parece muy bueno q se avance en la incorporación de colectivos eléctricos, ya q disminuyen la contaminación ambiental y Sonora. Entiendo que debe mantener buena relación con el Gobierno Nacional, no me queda claro como lo harán”.

Marisa López, diputada Vamos San Juan

Marisa López dijo que esta tarde cuando se conozca la inflación de octubre del Indec se definirá si se actualizan los salarios estatales.

“El gobernador remarcó mucho la crisis, pero sin expresar acciones concretas de cómo resolver tanto la crisis económica como social, para generar más empleo, para incrementar los salarios y para evitar por ejemplo el cierre de los comercios e industrias en la provincia de San Juan. Repitió también que somos dependientes de Nación, pero nosotros no dependemos de Nación, formamos parte de la Nación Argentina. Somos una provincia y en ese sentido nuestra postura en defensa del federalismo fiscal, que es lo que se recauda a lo largo y a lo ancho de Argentina, se distribuye por una ley de coparticipación, ley convenio, frente a lo cual el gobierno nacional no puede disponer. Por eso las transferencias son diarias y automáticas a cada provincia argentina. La Nación se desarrolla en alguna provincia Argentina o en CABA. En el discurso se minimizaron algunos temas importantes, como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, y el aumento de tarifas que lastima tanto a los sanjuaninos. También cuáles serán las acciones concretas por la paralización de grandes obras como el Túnel de Zonda o el Tambolar, que dejan a miles de sanjuaninos en la calle. Valoramos la convocatoria a la unidad, al diálogo y al consenso, pilares que siempre defendimos durante nuestra gestión en el Ejecutivo. Hoy, como diputados provinciales y, sobre todo, como sanjuaninos, estaremos siempre presentes defendiendo los intereses de las y los comprovincianos”.

Luis Rueda, diputado bloquismo

El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda.

"Me parece que por más que haya buenas intenciones, no se especifica cómo se van a llevar a cabo todos estos proyectos e intenciones de reactivar la economía, la obra pública, la minería. No hay definiciones sobre el cómo ni sobre el cuándo. Si bien sobre la pública, aseguraron que se va a reiniciar en un 40% con esfuerzos de la provincia, pero el otro 60% qué va a pasar, lo mismo con las definiciones sobre la minería. Buenas intenciones, pero sin definiciones sobre cómo se va a hacer".

Leonardo Gioja, dirigente giojista

Leonardo Gioja

"En términos generales, me pareció un discurso mensurado, más de continuidades que de rupturas, coherente con el discurso con el que asumió, pero tiene que ver mucho el contexto, tan crítico a nivel social y económico y un presidente que te puede salir con cualquier cosa en cualquier momento. Es un escenario inestable y ante cualquier locura del presidente una provincia la puede pasar muy mal y esto un gobernador lo tiene que tener muy presente y esto se trasmite en un discurso mesurado, con más que nada correcciones administrativas profundas, salvo en el tema electoral y hay un cierto consenso que es necesario revisarlo. En materia administrativa me parece muy bueno favorecer al proceso minero en términos burocráticos. Lo que no me gustó es la dependencia nación, es más bien conceptual porque la Nación recauda lo que producen las provincias, la Nación no regala nada".

Fernando Patinella, diputado de la Libertad Avanza

El libertario Fernando Patinella fue reconocido con bloque unipersonal, pero no se le darán cargos.

"Me pareció importante como un acto de la democracia, en relación al contenido manifestó aspiraciones políticas pero hay que ver de qué forma se van a poder concretar. No hubo anuncios importantes en el discurso aunque había sectores que estaban esperando. Ha sido una serie de aspiraciones y lineamientos generales a los que hay que ver cómo se van a implementar. Desde el lugar que ocupo acompañaré las que sean importantes y beneficiosas para San Juan".