Qué dijo una experta nacional sobre el suicidio juvenil

De lo que se habló con el Gobernador, Graham analizó que "los pros son muchos, la verdad que en San Juan se viene trabajando hace muchos años, ha tomado la delantera de muchos temas de infancias y de adolescencias. Los nudos críticos son que haya una sociedad cada vez más abierta a aceptar las nuevas propuestas y las transformaciones de las chicas y los chicos, sobre todo en el pasaje de la niñez a la adolescencia. En el período de la adolescencia tenemos que mirar a las chicas y a los chicos por todo aquello que pueden, por lo que tienen de potentes, de creativos, y no estigmatizarlos, alojarlos para que tengan un espacio. Así vamos a reducir temas lamentables hechos de los últimos días. No es fácil".

¿Llama la atención el suicidio en San Juan? La especialista respondió que no, porque es una problemática que se da en todo el país. Apuntó que incluso San Juan no está por arriba del promedio nacional. "Lo que pasa es tuvo una sucesión de temas. Le decía al gobernador que hay una ley en la República Oriental del Uruguay que prohíbe la difusión de estos temas porque hay un efecto contagio, entonces los medios deben ser parte de la solución y no del problema. Hay que tener un debate del mundo adulto, el mundo adulto tiene que aceptar lo nuevo y las diversidades y las decisiones y dejar hacer espacios de participación y de protagonismo para que los chicos puedan expresarse. Creo que los medios de comunicación una cosa es hacerlos participar y que los chicos cuenten, hablen, tengan sus propios contenidos... teníamos una Ley de Medios que tendría que aplicarse donde tenía un artículo que hablaba de la participación de chicas y chicos en los medios de comunicación, no sólo de aquello que deben recibir o no sino también de aquello que pueden producir. Pero tratar de no estigmatizar el tema del suicidio en San Juan", opinó.

La funcionaria nacional indicó sobre la contención de San Juan en particular que "la actividad deportiva es un escape, es salud no solo física sino también mental y en los clubes hay que tener la mirada atenta porque a veces las nenas, los nenes, las chicas y los chicos nos están enviando mensajes y hay que estar lo suficientemente alertas para saber que ahí hay un sufrimiento".

El análisis sobre San Juan

Graham es una reconocida abogada y, entre su extensa trayectoria, hay una que la destacada particularmente: fue la encargada de diseñar el Plan de Acción Nacional que forma parte de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Nº26.061). Esta ley -sancionada en 2005 y reglamentada en 2006- instituyó la figura del Defensor/a, quien tiene la tarea de monitorear las políticas públicas en materia de infancia como de proteger y garantizar de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tras catorce años de puesto vacante, en abril de 2019, una comisión bicameral del Congreso Nacional eligió a Marisa Graham como la primera Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación.

En su desembarco en San Juan la acompañó el sanjuanino y ex ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina, que integra el equipo de la abogada, como director de Asuntos Federales. Tras el encuentro, ella explicó que desde el ente que comanda realizaron un relevamiento del sistema de protección y que se encuentran realizando las devoluciones a los distintos Gobiernos provinciales.

daniel.jpg El sanjuanino y ex ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina, integra el equipo de Graham, como director de Asuntos Federales.

Al respecto destacó la labor que realiza San Juan en temas de infancias y adolescencias asegurando que "en pobreza entre infancias y adolescencias San Juan está por debajo de la media nacional lo cual es un dato muy importante".

También puso en valor que "cuenta con un foro especializado en derechos de familias en niños y niñas, un foro especializado en justicia juvenil que la mayoría de las provincias no tienen. Si bien falta un proceso procesal de justicia juvenil tiene esta justicia especializada que aplica el código de procedimientos para adultos convirtiéndolo para chicos y chicas punibles".

Además aseguró que "veníamos a plantear un problema general en diversas zonas de la Argentina como el acceso al agua de red, pero el Gobernador nos anunció que cuando termine este periodo de su gobernación llegará al 90% de los sanjuaninos con acceso a red cloacal y agua".

Finalmente, respecto a lo que se debe mejorar dijo que "hay una mirada crítica de la sociedad a los chicos que sin estar cometiendo delitos ni flagrancia se encuentran en espacios públicos. Registramos que hay muchos chicos que son llevados a sus domicilios durante los fines de semana. Esos traslados que ni siquiera son aprehensiones como llegar a casa en un móvil policial genera un estigma que no tienen que tener".