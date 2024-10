Quattropani vs Corte de Justicia: dardos cruzados en una interna al rojo vivo

Una semana frenética se vivió puertas adentro de Tribunales. El fiscal Eduardo “Jimmy” Quattropani difundió dos comunicados oficiales: en uno se quejó y dijo que el aparato administrativo no trabaja en la tarde poniendo en peligro el correcto funcionamiento de flagrancia y en el otro, informó una operación comunicacional en su contra. La respuesta de la Corte no fue oficial: hubo ministros que respondieron en off. La disputa entre los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Corte no es nueva pero la grieta es cada vez más insalvable. El manejo del poder está en constante pugna y los dardos cruzados no cesan. Un racconto necesario y datos reveladores.