Quattropani trató a los abogados de "lerditos": qué le respondieron

“No me ofende en lo absoluto, habría que ver en qué contexto lo dijo. Aunque creo que se demoró un poco en contestar porque los temas están instalados de hace rato”, manifestó el abogado que admitió que no sería necesario convocar asamblea por las declaraciones del jefe del Ministerio Público.

Acorde explicó Castro, ASAP promueve un protocolo de defensa para “igualar armas” con los otros integrantes del Sistema Acusatorio, no una crítica meramente destructiva. “Es una forma de actuar para apoyar al litigante”, aseguró.

Quattropani explicó que la norma no inviste al ayudante fiscal de un rol de magistrado, ya que actúa con poder delegado por mándalo legal expreso del Código Procesal Penal, cumpliendo funciones del fiscal.

castro.jpg Fernando Castro, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas que reúne a unos 65 profesionales actualmente

En ese sentido, el letrado que representa a los penalistas sanjuaninos señaló que no tienen nada en contra de los ayudantes fiscales, sino que aseveró que no están en condiciones de llevar adelante la acción penal. “Es un empleado administrativo, a diferencia del fiscal que es un funcionario avalado por la Constitución”, explicó y amplió: “Son lo más valioso que tiene fiscalía por todo el trabajo que realizan, pero no es ese el punto. Es como los secretarios de los jueces, que no están habilitados a dictar una sentencia”.

Para poner paños fríos sobre la puja entre abogados particulares y los actores de la justicia penal, Castro remarcó que las observaciones de ASAP son parte del ejercicio diario y que sus intenciones no son criticar, sino mejorar el servicio de justicia.

quttropani.jpg El Fiscal General Eduardo Quattropani criticó a ASAP, bancó la función de los ayudantes fiscales y aclaró que la Constitución no regula el modo de ejercicio de la acción penal.

“Así como los jueces tiene un colegio de magistrados y cuentan con ese apoyo, no veo por qué los abogados de la calle no puedan tener un sustento, como el que ofrece la Asociación, que vela por los intereses de los particulares en un modo gremial, sostuvo.

Si bien Quattropani los mandó a defender correctamente a sus clientes e incluso se refirió a una ruptura del diálogo por el comunicado que emitió ASAP, Castro reconoció que tomó las declaraciones como una observación que los favorece. “Queremos que se nos escuche y esto es una muestra de que nuestra postura fue oída. Va a tener que soportarnos porque no vamos a ir en contra de nuestra propia naturaleza”, indicó.

Consultado por algún tipo de reacción de parte de la Corte de Justicia, el presidente de ASAP evitó referirse expresamente sobre la máxima autoridad judicial y concluyó que tarde o temprano estos roses deberán resolverse.