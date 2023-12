Presupuesto 2024, comedor y becas, las inquietudes a corto plazo dentro de la UNSJ

En la Universidad Nacional de San Juan hay preocupación. En el medio de un panorama con más dudas que certezas, recibieron una buena nueva en horas de la siesta del martes 12 de diciembre cuando les aseguraron que el dinero para el pago de aguinaldos estaba asegurado. Se trata de 1.753 millones de pesos, que son transferidos desde Nación a la UNSJ. Pero esto no implica que haya temas que inquietan dentro de la casa de altos estudios: no hay presupuesto para el 2024, no tienen interlocutor en Educación de la Nación y no se sabe cuál será el destino de las becas y del comedor.